Paaiškėjo, kada prezidentas Seimui ketina pateikti M. Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus

„Tikėtina, kad bus prezidento dekretas dėl ministro pirmininko popietinėje (ketvirtadienio Seimo posėdžio – ELTA) dalyje“, – Seimo seniūnų sueigos posėdžio metu sakė J. Olekas.
Tai posėdžio metu patvirtino ir prezidento patarėjas Paulius Baltokas.
„Iš tiesų planas yra toks, jog prezidentas iš savo komandiruotės leidžiasi ir važiuoja tiesiai į Seimą. Kada tai tiksliai bus, kol kas pasakyti sunku, nes dar derinami paskutiniai elementai. Bet tai bus į darbo dienos pabaigą, šiek tiek vėliau negu dabar yra numatytas posėdis“, – patvirtino P. Baltokas.
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Savo ruožtu Asta Skaisgirytė „Žinių radijo“ laidoje užsiminė, kad šalies vadovo susitikimas su M. Sinkevičiumi greičiausiai įvyks trečiadienį, per Jonines.
Naują Vyriausybę tikisi patvirtinti liepos pirmoje pusėje
J. Olekas antradienį taip pat pažymėjo, kad viliamasi, jog naujai formuojamą Vyriausybę pavyks patvirtinti liepos pirmoje pusėje.
„Jeigu procesas vyks sklandžiai, taip, kaip planuojame, tai turėtume pirmoje liepos pusėje turėti naują XXI Vyriausybę“, – sakė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę LSDP, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime pasirašė koalicinę sutartį.
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Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje.
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Gitanas NausėdaPrezidentūraMindaugas Sinkevičius
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