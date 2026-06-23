Lietuvos dienaAktualijos

Paminėtos 85-osios Birželio sukilimo metinės

2026 m. birželio 23 d. 15:03
Antradienį Vilniaus Gedimino prospekte ir Rasų kapinėse paminėtos jubiliejinės, 85-osios, Lietuvos sukilimo prieš okupacinę sovietų valdžią metinės, praneša Lietuvos kariuomenė.
Daugiau nuotraukų (1)
„Mūsų kraštą viena po kitos okupavo dvi žiauriausios 20-ojo amžiaus totalitarinės sistemos – sovietinis komunizmas ir nacizmas. Jų valdymas atnešė masinius trėmimus, represijas, kalinimus, Holokaustą ir dešimtis tūkstančių nekaltų Lietuvos žmonių aukų. Tačiau Birželio sukilimo reikšmė slypi ne jo trukmėje. Jis tapo aiškiu lietuvių tautos pareiškimu pasauliui, kad Lietuva neatsisakė savo laisvės savo noru ir nesusitaikė su okupacija“, – pranešime cituojamas Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Skelbiama, kad šalia Gedimino prospekte esančio namo Nr. 29, kuriame 1941 metais veikė antisovietinio Birželio sukilimo organizatorių štabas, įrengtos atminimo lentos 1941 m. Birželio karinio sukilimo dalyviams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius padėjo atminimo vainiką.
Istorikas Dainius Noreika susirinkusius Lietuvos kariuomenės profesinės tarnybos ir pradinės privalomosios karo tarnybos karius supažindino su Birželio 23-osios sukilimo įvykiais, reikšme Lietuvos pasipriešinimo keliui bei savimonei.
Susiję straipsniai
Įsižiebus Lenkijos ir Ukrainos konfliktui – Prezidentūros žinia

Įsižiebus Lenkijos ir Ukrainos konfliktui – Prezidentūros žinia (1)

Keturioms tremtinių organizacijoms įteiktas Seimo apdovanojimas

Keturioms tremtinių organizacijoms įteiktas Seimo apdovanojimas

Gedulo ir vilties dieną – valstybės vadovų žodžiai: nusikaltimai žmogiškumui niekada nebus užmiršti

Gedulo ir vilties dieną – valstybės vadovų žodžiai: nusikaltimai žmogiškumui niekada nebus užmiršti

Atminimo vainiką sukilimo aukoms Rasų kapinėse, kur žinoma, kad yra palaidoti 34 sukilimo dalyviai, padėjo Lietuvos kariuomenės Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai.
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pastangomis iki 2013 m. sutvarkyti išlikę Birželio sukilimo dalyvių kapai, įrengta memorialinė lenta „Partizanams žuvusiems dėl Tėvynės 1941 m.“, o akmeninėje plokštėje iškaltos 17-os sukilėlių pavardės.
Birželio 23 d.Lietuvos kariuomenėminėjimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.