Paminėtos 85-osios Birželio sukilimo metinės

„Mūsų kraštą viena po kitos okupavo dvi žiauriausios 20-ojo amžiaus totalitarinės sistemos – sovietinis komunizmas ir nacizmas. Jų valdymas atnešė masinius trėmimus, represijas, kalinimus, Holokaustą ir dešimtis tūkstančių nekaltų Lietuvos žmonių aukų. Tačiau Birželio sukilimo reikšmė slypi ne jo trukmėje. Jis tapo aiškiu lietuvių tautos pareiškimu pasauliui, kad Lietuva neatsisakė savo laisvės savo noru ir nesusitaikė su okupacija“, – pranešime cituojamas Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Skelbiama, kad šalia Gedimino prospekte esančio namo Nr. 29, kuriame 1941 metais veikė antisovietinio Birželio sukilimo organizatorių štabas, įrengtos atminimo lentos 1941 m. Birželio karinio sukilimo dalyviams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius padėjo atminimo vainiką.
Istorikas Dainius Noreika susirinkusius Lietuvos kariuomenės profesinės tarnybos ir pradinės privalomosios karo tarnybos karius supažindino su Birželio 23-osios sukilimo įvykiais, reikšme Lietuvos pasipriešinimo keliui bei savimonei.
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Atminimo vainiką sukilimo aukoms Rasų kapinėse, kur žinoma, kad yra palaidoti 34 sukilimo dalyviai, padėjo Lietuvos kariuomenės Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopos kariai.
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pastangomis iki 2013 m. sutvarkyti išlikę Birželio sukilimo dalyvių kapai, įrengta memorialinė lenta „Partizanams žuvusiems dėl Tėvynės 1941 m.“, o akmeninėje plokštėje iškaltos 17-os sukilėlių pavardės.
Birželio 23 d.Lietuvos kariuomenėminėjimas
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