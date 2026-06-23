Per Jonines – Gitano Nausėdos ir Mindaugo Sinkevičiaus susitikimas

Tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje.
Parlamento vadovas Juozas Olekas antradienio rytą vykusioje Seimo seniūnų sueigoje teigė, kad ketvirtadienį popietiniame plenariniame posėdyje šalies vadovas ketina pateikti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Asta Skaisgirytė „Žinių radijo“ laidoje užsiminė, kad šalies vadovo susitikimas su M. Sinkevičiumi greičiausiai įvyks trečiadienį, per Jonines.
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Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų.
Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė laikinajam ministrų kabinetui eiti pareigas. Dekretu prezidentas laikinąja Vyriausybės vadove paskyrė I. Ruginienę.
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Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius praėjusią savaitę paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Ketvirtadienį pasirašytoje naujoje koalicinėje sutartyje prie premjero pareigų įrašyta jo pavardė.
Jo kandidatūros pateikimas Seime planuojamas ketvirtadienio pavakarę. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Pasiskirstė ministerijas
Nauja Vyriausybė formuojama LSDP nusprendus atsisakyti bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“. Praėjusią savaitę Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos pasirašė koalicijos sutartį.
Šiuo metu aplinkos ministro pareigas eina Kastytis Žuromskas, žemės ūkio – Andrius Palionis. Abu šie ministrai pagal ankstesnę koalicinę sutartį buvo deleguoti „Nemuno aušros“.
Tuo metu LVŽKŠS priklausantį ekonomikos ir inovacijų ministro portfelį turi Edvinas Grikšas, o teisingumo – Rita Tamašunienė.
Kitos ministerijos priklauso socialdemokratams. Kultūros ministerijai vadovauja Vaida Aleknavičienė, Užsienio reikalų – Kęstutis Budrys, Sveikatos apsaugos – Marija Jakubauskienė, Vidaus reikalų – Vladislavas Kondratrovičius, Švietimo, mokslo ir sporto – Raminta Popovienė, Socialinės apsaugos ir darbo – Jūratė Zailskienė, Susisiekimo – Juras Taminskas, Finansų – Kristupas Vaitiekūnas, Energetikos – Žygimantas Vaičiūnas, o Krašto apsaugos – Robertas Kaunas.
Pagal naująją koalicinę sutartį, demokratams „Vardan Lietuvos“ atiteks Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos.
Į premjerės pareigas socialdemokratė I. Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Tiesa, tai jau antras kartas šioje kadencijoje, kai keičiama Vyriausybė. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.
Gitanas NausėdaMindaugas SinkevičiusInga Ruginienė
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