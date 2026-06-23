Plūstelėjus karščiui pajūris „lūžo“ nuo žmonių: griežčiausi kirčiai skrieja tėvams

Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas sako, kad vertinti, ar tai buvo rekordinis savaitgalis, dar anksti, tačiau žmonių gausa buvo akivaizdi.
„Paplūdimys buvo pilnas, o gelbėtojams pravažiuoti sausumos transportu buvo labai sunku. Turėjome kelis saulės smūgių atvejus, nemažai pasiklydusių vaikų“, – „Vakarų ekspresui“ sakė J. Pirožnikas.
Anot jo, per savaitgalį užfiksuoti maždaug septyni atvejai, kai vaikai buvo pasimetę ir ieškojo tėvų.
Prasidedant vasaros sezonui gelbėtojai primena taisykles: turi svarbų prašymą tėvams
Gelbėtojams teko vykti ir pas vyrą, kuriam, kaip manyta iš pradžių, sutriko sveikata.
„Atvažiavę kartu su medikais pamatėme, kad žmogus buvo šiek tiek apsvaigęs nuo alkoholio ir tiesiog užmigęs paplūdimyje. Pažadinome, paprašėme palikti paplūdimį“, – teigė J. Pirožnikas.
Pasak Palangos gelbėtojų vado, nors centrinė kurorto dalis buvo gausiai lankoma, laisvesnių vietų dar buvo galima rasti.
„Nuo Nemirsetos iki Palangos tilto vietų tikrai buvo. Žmonės galėjo nuvažiuoti ten, kur poilsiautojų mažiau“, – sakė jis.
Tuo metu pastaraisiais metais sparčiai auga poilsiautojų srautai Kunigiškėse, Monciškėse ir ruože link Šventosios.
„Ten paplūdimiai siauresni, jūra pasiima dalį kranto, todėl situacija su užimtumu yra sudėtingesnė“, – pažymėjo J. Pirožnikas.
Susiję straipsniai
Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakki praėjusį savaitgalį vadina pirmuoju tikrai karštu šių metų savaitgaliu.
„Buvo ir anksčiau šiltų savaitgalių, kai temperatūra siekė 23–24 laipsnius, bet toks karštas, vasariškas savaitgalis buvo pirmas. Tiek žmonių pirmą kartą buvo“, – teigė A. Siakki.
Nors nelaimių vandenyje pavyko išvengti, darbo netrūko medikams.
„Pagrindinės problemos tos pačios. Vyresnio amžiaus žmonės arba turintys sveikatos problemų ateina per patį karščio piką ir gauna šilumos ar saulės smūgį. Mūsų medikai darbo turėjo, teko kviesti ir greitąją pagalbą“, – sakė gelbėtojų vadovas.
Pasak A. Siakki, viena didžiausių problemų išlieka nepakankama vaikų priežiūra. Anot jo, dažniausiai pasimeta 3–6 metų vaikai.
„Kai neberanda tėvų, jie pradeda bėgti pakrante jų ieškodami. Šeštadienį teko ieškoti vaiko, kuris buvo rastas pusantro kilometro nutolęs nuo tos vietos, kur deginosi tėvai“, – sakė A. Siakki.
Gelbėtojams nerimą kelia ir poilsiautojų abejingumas įspėjamiesiems ženklams.
„Būna, kad gelbėtojai prieina prie tėvų ir pasako, kad jų vaikai maudosi prie ženklo „Duobė“, kur maudytis draudžiama. O tėvai atsako: „Nieko tokio, mano vaikai moka plaukti“, – pasakojo A. Siakki.
Jo teigimu, būtent šiose vietose įvyksta daugiausia nelaimių.
„Pernai Klaipėdos paplūdimiuose gelbėtojai išgelbėjo 23 poilsiautojus – visi jie skendo prie ženklo „Duobė“. Užpernai buvo išgelbėti 33 žmonės, ir visi taip pat skendo tose pačiose vietose“, – pabrėžė jis.
Prasidėjus vasaros atostogoms, daugiau rūpesčių kelia ir paaugliai.
„Jie ateina grupėmis, nekreipia dėmesio nei į vėliavas, nei į perspėjimus. Kartais tarp jų būna ir nemokančių plaukti. Kai kompanija nueina giliau, toks paauglys gali netikėtai atsidurti vietoje, kur jam virš galvos, ir pradėti skęsti“, – aiškino A. Siakki.
Todėl tėvai raginami su vaikais kalbėtis apie saugų elgesį prie vandens dar prieš išleidžiant juos vienus prie jūros ar ežerų.
Dar viena nuolat pasikartojanti problema – alkoholis paplūdimiuose.
„Paplūdimys yra vieša vieta, kur alkoholį vartoti draudžiama. Tačiau vis tiek atsiranda žmonių, kurie galvoja, kad gali ateiti ir vartoti stipriuosius gėrimus“, – sakė A. Siakki.
Praėjusį savaitgalį dėl tokio elgesio teko kviesti medikus.
„Buvo jaunuolis, maždaug 19–20 metų, kuris dėl karščio ir alkoholio prarado sąmonę. Mūsų medikai suteikė pagalbą, vėliau jis buvo išvežtas iš paplūdimio“, – pasakojo gelbėtojų vadovas.
Gelbėtojai ragina poilsiautojus karštomis dienomis nepamiršti galvos apdangalų, vengti saulės piko valandomis, atsakingai prižiūrėti vaikus ir neignoruoti saugumo ženklų bei vėliavų paplūdimiuose. Būtent nuo šių taisyklių laikymosi dažnai priklauso, ar poilsis prie jūros baigsis maloniais įspūdžiais, ar nelaime.
pajūrispoilsiautojaiGelbėtojai
Rodyti daugiau žymių