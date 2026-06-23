Papildomo laisvadienio I. Ruginienė pasiprašė dar praėjusį penktadienį, o dekretą dėl atostogų G. Nausėda pasirašė pirmadienį, birželio 22 d. – Vyriausybės atsistatydinimo išvakarėse.
Dekrete numatoma, kad I. Ruginienė išeina vienos dienos kasmetinių atostogų – birželio 25 d. Ją tuo metu pavaduoti pavesta laikinajam vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui.
I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas portalui Lrytas nurodė, kad papildomą laisvadienį laikinoji Vyriausybės vadovė žada skirti laikui kartu su šeima.
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Ilgiau ilsėsis ir keli ministrai
Lrytas taip pat patikrino ir I. Ruginienės potvarkį „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių 2026 metų atostogų“. Keli jų taip pat nusprendė prasiilginti Joninių laisvadienį.
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Darbą Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) baigiantis Andrius Palionis bei laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ilsėsis iki savaitės pabaigos – išeina atostogų birželio 25–26 dienomis.
Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas ketvirtadienį po Joninių dirbs, tačiau penktadienį – birželio 26 d. – taip pat išeina atostogų.
Prezidentas G. Nausėda pavedė „socdemei“ bei jos Ministrų kabinetui eiti pareigas laikinai – tol, kol bus sudaryta XXI-oji Vyriausybė.
Kaip numato įstatymas, po Vyriausybės atsistatydinimo šalies vadovas ne vėliau kaip per 15 dienų turi Seimui pateikti naujojo premjero kandidatūrą – šias pareigas užimti siekia Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo bei prezidento susitikimas planuojamas Joninių dieną.
M. Sinkevičiaus kandidatūra Seimui turėtų būti pateikta ketvirtadienio popietę. Parlamentarams pritarus, naujasis premjeras turės per 15 dienų sudaryti naująjį Ministrų kabinetą ir pateikti jį tvirtinti prezidentui.
Naujoji Vyriausybė įgis įgaliojimus tada, kai Seimas pritars jos programai ir kabinetas duos priesaiką.
Inga RuginienėVyriausybėatsistatydinimas
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