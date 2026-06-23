Pabradės miesto kultūros centro vadovė Lolita Vilimienė jau sureagavo į kilusią diskusijų audrą ir pateikė paaiškinimą – jos teigimu, įvyko nesusipratimas, dėl kurio visa komanda labai apgailestauja.
Neperžiūrėjo grojaraščio?
Visuomenininkas A. Tapinas feisbuke pasidalijo savaitgalį Pabradėje vykusios miesto šventės akimirka – paaiškėjo, kad renginio pabaigoje čia nuskambėjo ir prieštaringai vertinamos Rusijos grupės daina „18 mne uzhe“.
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„Zažygajem, Pabradė. Per miesto jubiliejaus šventę visi šokam pagal „Ruki Vverch“ – Z koncertuose ruskyne ir okupuotame Kryme pasirodančią grupę. Pabradės Miesto Kultūros Centras, целуй меня везде. Bravo, puiki patriotinė šventė. Švenčionių rajono savivaldybė dėkoja visiems prisidėjusiems prie renginio. Spasibo ir jums“, – rašė A. Tapinas.
Jo įrašas akimirksniu sulaukė kelių tūkstančių reakcijų ir šimtų komentarų.
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Antradienį situaciją portalui Lrytas pakomentavo Pabradės miesto kultūros centro vadovė L. Vilimienė. Savaitgalį buvo minimas 455-asis Pabradės miesto jubiliejus.
„Matėme tą įrašą – žinoma, labai gaila, kad pagal vieną trumpą vakaro epizodą, kuris neatspindi nei šventės turinio, nei jos vertybių, yra vertinamas renginys. Norime pasakyti, kad Pabradės kultūros centras iš tikrųjų nepalaiko vykdomos agresijos prieš Ukrainą, laikosi aiškios vertybinės pozicijos“, – akcentavo ji.
Centro direktorė netrukus paaiškino, kas čia iš tiesų atsitiko – pasirodo, rusišką kūrinį savo nuožiūrą į grojaraštį įtraukė ilgametis didžėjus.
„Vakarinės renginio dalies metu, po žinomų Lietuvos atlikėjų koncerto, buvo trumpa diskoteka, ir muziką leido mūsų buvęs ilgametis Pabradės diskotekų didžėjus, dabar tuo net neužsiimantis.
Jis dalyvavo šventėje paprasčiausiai bendruomeniškumo pagrindu – nei mes jam mokėjome, nei nieko. Kadangi miesto jubiliejus, paprašėme, kad likus pusvalandžiui iki pabaigos mūsų buvęs darbuotojas paleistų muziką“, – pasakojo L. Vilimienė.
Pasak jos, vyras leido tiek lietuviškus, tiek ir angliškus kūrinius.
„Ir tas vienintelis kūrinys buvo būtent šitos grupės. Aš prisiimu atsakomybę, kad mes nesuderinome tos programos. Mes kalbėjomės, bet aš kažkaip neakcentavau, kad neleistų rusiškų kūrinių ir tų grupių, kurių negalima.
Žinote, prieš renginį net nepagalvoji, kad gali paleisti tokį kūrinį“, – svarstė kultūros centro vadovė.
Ji pridūrė, kad šventė vyko iki antros valandos nakties – kai grojo šis kūrinys, renginyje buvo likę jau labai nedaug žmonių, nes iki šventės pabaigos buvo likęs maždaug pusvalandis.
Sako, kad pamoką išmoko
Pati miesto šventė, tęsė pašnekovė, truko visą dieną, vyko ir tautinių mažumų festivalis, edukacijos, sporto varžybos, koncertavo žymūs Lietuvos atlikėjai.
„Ir mes tikrai labai apgailestaujame, kad viešoje erdvėje tas renginys buvo taip pateiktas. Paprasčiausiai paskutinio vakaro epizodo kažkoks fragmentas.
Mes labai stengėmės, parinkome programą, kad įvairaus amžiaus grupėms tiktų, daugiau nei metus ruošėmės tam renginiui. Ir gavosi tikras nesusipratimas. Tikrų tikriausias.
Ir tas žmogus labai išgyvena. Jis tų laikų didžėjus, nes pas mus ta diskoteka vyko kažkur prieš 20 metų. Norėjome kuo gražesnę tą šventę padaryti, ir žmonių daug dalyvavo, ir tikrai labai apmaudu. Bet čia man pamoka, kad reikia ir kiekvieną tą diskotekinį kūrinį išklausyti“, – Lrytas kalbėjo L. Vilimienė.
Pasak jos, pačioje Pabradėje ir jos apylinkėse žmonės kalba mažiausiai trimis kalbomis – lietuvių, lenkų ir rusų.
„O dabar, kadangi yra tokia situacija, tai labai reikia prie žmonių irgi tolerantiškai prieiti, nes gyvena įvairiataučiai, jie skirtingai reaguoja, mes labai stengiamės su jais bendrauti ir juos visus gerbti“, – aiškino Pabradės miesto kultūros centro vadovė.
Pats centras atsiprašymą antradienį išplatino ir savo feisbuko paskyroje.
„Atsižvelgdami į viešojoje erdvėje pasirodžiusias interpretacijas, informuojame, kad Lietuvos kultūros tarybos, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švenčionių rajono savivaldybės iš dalies finansuotas projektas – Tautinių mažumų festivalis „Kultūrų daug – širdis viena“ nėra susijęs su viešai aptariamu vakarinės diskotekos epizodu“, – taip pat rašoma centro paskelbtame įraše.
Pažymima, kad grupė „Ruki Vverh“ yra koncertavusi Rusijos okupuotame Kryme, taip pat yra pasirodžiusi renginyje, kuriame buvo švenčiama Rusijos įvykdyta Krymo aneksija. Grupė nėra išreiškusi palaikymo Rusijos užpultai Ukrainai.
Pabradėkultūros centrasAndrius Tapinas
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