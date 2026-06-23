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Prezidentas G. Nausėda Joninių išvakares pasitinka Nidoje (1)

2026 m. birželio 23 d. 10:18
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda Joninių laikotarpį nusprendė praleisti Neringoje. Portalo „Kas vyksta Neringoje“ skaitytojai pirmadienio vakarą pastebėjo šalies vadovą su šeima vakarieniaujantį Nidoje, ant Kuršių marių kranto įsikūrusiame restorane „Rotonda“.
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Skaitytojų užfiksuotose nuotraukose matyti, kad prezidentas vakarą leido neoficialioje aplinkoje kartu su artimaisiais.
Nors prezidento viešnagė Neringoje oficialiai neskelbta, panašu, kad šalies vadovas pasinaudojo šventine Joninių savaite.
Įdomu tai, kad šios savaitės prezidento darbotvarkėje šiuo metu nėra numatyta viešų renginių ar susitikimų. Prezidentūros skelbiamoje darbotvarkėje artimiausioms dienoms oficialių įrašų nėra.
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Neringa nėra svetima vieta prezidentui G. Nausėdai. Šalies vadovas ne kartą yra lankęsis Kuršių nerijoje tiek oficialių vizitų metu, tiek asmeninėmis progomis.
Kuršių nerija ir Nida tradiciškai išlieka viena populiariausių Lietuvos politikų, verslo atstovų bei poilsiautojų vasaros krypčių.
NidaJoninėsGitanas Nausėda
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