Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų poveikį demografijai

Už tai numatančių Seimo statuto pataisų atmetimą antradienį balsavo 87 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 3 susilaikė.
Jei parlamentarai būtų pritarę, įstatymų projektų rengėjams atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografinei padėčiai.
Projektą kritikavęs Seimo narys konservatorius Jurgis Razma mano, kad toks vertinimas neprisideda prie aiškinamojo rašto kokybės ir demografijos problemų neišspręs.
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„Demografijos problemų neišspręsime, jei aiškinamajame rašte numatysime papildomą eilutę“, – Seimo posėdyje sakė J. Razma.
Tuo metu Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūno pavaduotojas Eimantas Kirkutis tvirtino, kad visi priimami įstatymai daro vienokį ar kitokį poveikį demografijai.
Pasak parlamentarės, teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės, Statuto pataisos inicijuotos siekiant vieningos teisėkūros ir vieningo požiūrio į aktualų valstybei klausimą – demografinės krizės sprendimą.
Tačiau su tuo nesutiko projektą pasiūlęs atmesti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK). Anot šio komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko, papildomas imperatyvus reikalavimas laikytinas pertekliniu ir neproporcingu, „savaime neprisidedantis nei prie demografinės situacijos gerinimo, nei prie teisės aktų projektų kokybės“.
Seimo kanceliarijos Teisės departamentas irgi mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimai dokumentų aiškinamajam raštui leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografinei padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės.
ELTA primena, kad galiojantis Seimo statutas reikalauja įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyti jo rengimą paskatinusias priežastis, tikslus ir uždavinius, siūlomas naujas teisinio reguliavimo nuostatas ir kokių teigiamų rezultatų laukiama. Taip pat įstatymo projekto rengėjai turi paaiškinti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai, kaip jo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai, ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.
Tarp privalomųjų aiškinamojo rašto dalių šiuo metu nėra pareigos įvertinti projekto įtaką valstybės ir regionų demografinei padėčiai.