Slapta užfiksavo G. Nausėdą: Joninių išvakares pasitiko kurorte

Skaitytojų užfiksuotose nuotraukose matyti, kad prezidentas vakarą leido neoficialioje aplinkoje kartu su artimaisiais. Nors prezidento viešnagė Neringoje oficialiai neskelbta, panašu, kad šalies vadovas pasinaudojo šventine Joninių savaite.
Įdomu tai, kad šios savaitės prezidento darbotvarkėje šiuo metu nėra numatyta viešų renginių ar susitikimų. Prezidentūros skelbiamoje darbotvarkėje artimiausioms dienoms oficialių įrašų nėra.
Neringa nėra svetima vieta prezidentui G. Nausėdai. Šalies vadovas ne kartą yra lankęsis Kuršių nerijoje tiek oficialių vizitų metu, tiek asmeninėmis progomis. Kuršių nerija ir Nida tradiciškai išlieka viena populiariausių Lietuvos politikų, verslo atstovų bei poilsiautojų vasaros krypčių.
Gitanas NausėdaNeringakurortas
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