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Ukrainoje, karo lauke žuvo lietuvis karys

2026 m. birželio 23 d. 22:52
Lrytas.lt
Savanoris karys Ignas Kailius žuvo Ukrainoje, skelbia „Memorial – International Volunteers for Ukraine“.
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„Prašome padėti mums jį pagerbti, kad jis nebūtų pamirštas.
Mūsų mylimas brolis lietuvis Ignas Kailius, savanoriškai tarnavęs Ukrainoje, žuvo mūšio lauke. Garbė, šlovė ir dėkingumas mūsų broliui“, – skelbiama įraše.
Portalo 15min žiniomis, anksčiau buvo skelbta, kad granatsvaidininko padėjėju tarnavęs 25-erių I. Kailius negrįžo iš užduoties birželio pirmosiomis dienomis, kai teritoriją masiškai apšaudė Rusijos pajėgos.
Nuo to laiko ryšys su juo buvo nutrūkęs, o artimieji – informuoti apie dingimą.
 
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