Ukrainoje, karo lauke žuvo lietuvis karys

„Prašome padėti mums jį pagerbti, kad jis nebūtų pamirštas.
Mūsų mylimas brolis lietuvis Ignas Kailius, savanoriškai tarnavęs Ukrainoje, žuvo mūšio lauke. Garbė, šlovė ir dėkingumas mūsų broliui“, – skelbiama įraše.
Portalo 15min žiniomis, anksčiau buvo skelbta, kad granatsvaidininko padėjėju tarnavęs 25-erių I. Kailius negrįžo iš užduoties birželio pirmosiomis dienomis, kai teritoriją masiškai apšaudė Rusijos pajėgos.
Nuo to laiko ryšys su juo buvo nutrūkęs, o artimieji – informuoti apie dingimą.
Ukrainakaras UkrainojeSavanoriai
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