Žiniasklaida: A. Matulas išstojo iš TS-LKD, steigs politinį komitetą savivaldos rinkimams

Jo žiniomis, A. Matulas netrukus steigs politinį komitetą, kuris Pasvalio rajone dalyvaus kitąmet vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.
A. Matulas portalui patvirtino, jog prieš tris savaites pasitraukė iš TS-LKD Pasvalio skyriaus pirmininkų, o prieš savaitę apskritai paliko partiją. Nors esą jį bandė perkalbėti konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, to padaryti nepavyko.
A. Matulas portalui tvirtino, jog gerbia tiek dabartinę, tiek buvusią TS-LKD vadovybę. Esą jo sprendimą trauktis iš konservatorių gretų lėmė nesutarimai partijos Pasvalio skyriuje – jis kaltina buvusius bendražygius veikimu už nugaros ir kelia klausimus dėl jų veiklos skaidrumo.
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Skelbiama, kad Seime penkias kadencijas dirbęs politikas, šiuo metu yra gydytojas Pasvalio ligoninės Slaugos skyriuje.
L. Kasčiūnas: norėčiau, kad Matulas apsigalvotų, jam durys visada atviros
Ilgamečiui parlamentarui Antanui Matului išstojus iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako dėkojantis ilgamečiam partiečiui ir teigia, jog durys jam visada yra atviros.
„Labai gaila, kad taip atsitiko. Kiek buvo įmanoma, aš pats bandžiau moderuoti visą situaciją. Bet kartais taip būna, kad didelių stiprių skyrių viduje atsiranda tam tikros takoskyros, galbūt nesusikalbėjimai, galintys peraugti į tam tikrus konfliktus. Niekas nuo to neapdraustas“, – antradienį Eltai komentavo L. Kasčiūnas.
Portalas „15min“ antradienį paskelbė, kad A. Matulas paliko TS-LKD. Portalo žiniomis, A. Matulas netrukus steigs politinį komitetą, kuris Pasvalio rajone dalyvaus kitąmet vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.
„Aš norėčiau, kad jis apsigalvotų, jam durys yra atviros visada. Bet jeigu užsidarys ar organizuos savo komitetą, taip, mūsų partijos skyrius ir toliau išlieka stipri komanda, stiprus kandidatas į merus. (…) Todėl manau mes ir toliau liekame favoritai ir stipri komanda Pasvalyje“, – sakė konservatorių lyderis.
A. Matulas portalui taip pat tvirtino, jog gerbia tiek dabartinę, tiek buvusią TS-LKD vadovybę. Esą jo sprendimą trauktis iš konservatorių gretų lėmė nesutarimai partijos Pasvalio skyriuje – jis kaltina buvusius bendražygius veikimu už nugaros ir kelia klausimus dėl jų veiklos skaidrumo.
Pats L. Kasčiūnas teigia žinojęs vidinę skyriaus situaciją, tačiau pakartojo, jog tai yra visų regionuose tvirtas struktūras turinčių partijų problema.
„Tačiau yra kaip yra. Kartais būna taip. Turbūt ne pirmas kartas ir, deja, ne paskutinis, tai lydi visas politines partijas, turinčias dideles regionines struktūras“, – pažymėjo TS-LKD pirmininkas.
Visuotiniu skyriaus balsavimu kandidatas į Pasvalio rajono merus patvirtintas seniūnas Donatas Dilys.
Lietuvos savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 m. pavasarį.