Apklausa: 9 iš 10 gyventojų patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis

VRM teigimu, tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64 proc. gyventojų – tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis.
Kaip skelbia ministerija, geriausiai vertinti aspektai, susiję su informacijos teikimu ir aptarnavimu: 91 proc. respondentų nurodė, kad specialistai atsakė į jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją, 90 proc. teigė galėję pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimo už paslaugą būdą.
Po 88 proc. gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis „vieno langelio“ principo, jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą.
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Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą (elektroninį ar fizinį) – šį aspektą teigiamai įvertino 84 proc. respondentų.
Skelbiama, kad dažniausiai gyventojai į valstybės ir savivaldybių įstaigas kreipėsi dėl asmens dokumentų tvarkymo, socialinių išmokų ir kompensacijų bei dėl komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugų.
Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas – asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96 proc. respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37 proc. nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamą patirtį įvardijo vos 3 proc.
Tyrimas atskleidė ir tobulintų sričių
Ministerija praneša, kad tyrimas atskleidė ir tobulintinų sričių. Jos teigimu, nors aptarnavimo kokybė vertinama palankiai, gyventojai tikisi dar paprastesnių, aiškesnių ir patogesnių paslaugų teikimo procesų.
„Tai rodo, kad paslaugų kokybė vis dažniau vertinama ne tik pagal galutinį rezultatą, bet ir pagal tai, kiek laiko bei pastangų reikia paslaugai gauti“, – skelbia VRM.
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Tyrimo duomenimis, gyventojams svarbu ne tik tai, ar jų klausimas išsprendžiamas, bet ir kaip vyksta pats aptarnavimo procesas.
Tyrimas taip pat parodė, kad viešųjų paslaugų vertinimas skirtingose srityse nėra vienodas. Paslaugoms, kurios gyventojams yra svarbiausios ir kuriomis naudojamasi dažniausiai, keliami aukštesni lūkesčiai, todėl jų vertinimai neretai būna reiklesni.
Tyrimo rezultatai taip pat rodo poreikį kryptingai gerinti tas sritis, kuriose ryškiausias atotrūkis tarp gyventojų poreikių ir patiriamos paslaugų kokybės. Didžiausias tobulinimo potencialas išlieka sveikatos apsaugos administravimo, socialinių paslaugų ir viešosios tvarkos srityse.
Ministerijos teigimu, Lietuvos gyventojų pasitenkinimas viešosiomis administracinėmis paslaugomis yra aukštesnis nei Europos Sąjungos (ES) vidurkis. 2025 m. Eurobarometro duomenimis, Lietuva tarp visų ES valstybių užima 11 vietą pagal gyventojų pasitenkinimą šiomis paslaugomis.
VRM iniciatyva bendrovė „Spinter tyrimai“ 2025 m. rugsėjo 28 d. – lapkričio 20 d. atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą. Jame nagrinėjamas gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei teikiamų paslaugų vertinimas.
Tyrimo metu apklausti 1023 Lietuvos gyventojai. Respondentų sudėtis atitiko visų šalies gyventojų pasiskirstymą pagal amžių, lytį, išsimokslinimą, socialinę padėtį, gyvenamąją vietą ir kitus požymius.
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