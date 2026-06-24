G. Nausėda tikisi, kad M. Sinkevičiaus atveju nesikartos G. Palucko istorija: tai būtų didelis smūgis man

„Atsakymas buvo toks, kad nepasikartos. Jeigu taip atsitiktų – pirmiausia, tai būtų smūgis man. Neslėpsiu, tai būtų didelis moralinis smūgis man, nes aš noriu žmogumi pasitikėti, ypač kuomet aš jį siūlau premjero pareigoms užimti ir siūliau anksčiau“, – po susitikimo su M. Sinkevičiumi teigė prezidentas.
„Tai būtų katastrofiškas smūgis ir jo paties politinei karjerai. Mindaugas Sinkevičius tai puikiai supranta. Labai tikiuosi, kad viskas yra gerai. Žmogus pasiryžo eiti. Jeigu jis pasiryžo eiti, reiškia, jis yra ramus dėl savo praeities, dabarties, dėl ateities turbūt negalime būti 100 proc. ramūs“, – akcentavo jis.
Pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Postų netekę ministrai neslepia emocijų: „Buvome komanda“
Tad šią kadenciją Vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.
Prezidentas vylėsi, kad šis Vyriausybės performavimas – jau paskutinis.
„Aš galiu tik išreikšti savo pageidavimą, kad tai būtų paskutinis Vyriausybės performavimas iki 2028 metų rinkimų. Manau, kad esame visi tuo suinteresuoti. Prielaidos tam yra palankios, nes, mano nuomone, visada yra gerokai normalesnė ir pagal visus politikos kanalus priimtinesnė situacija, kuomet partijos lyderis imasi vadovauti Vyriausybei. Tai yra taip natūralu, kad natūraliau nebūna“, – tikino G. Nausėda.
„Šios Vyriausybės laukia daug išbandymų, daug sunkumų, bet labai noriu tikėtis, kad ji gebės dirbti iki kadencijos pabaigos“, – pridūrė šalies vadovas.
Susiję straipsniai
M. Sinkevičius: aš esu ramus
Savo ruožtu M. Sinkevičius tikino šiuo klausimu esantis ramus.
„Pokalbis buvo gyvas, klausiau, ar prezidentas turi kokios informacijos, ar turi man kokių klausimų – tokių klausimų nebuvo užduota. Esu ne kartą sakęs, kad nevertėtų dalyvauti politikoje, jei abejoji, kad esi padaręs kažką netinkamo teisėtvarkoje. (…) Aš esu ramus“, – žurnalistams po susitikimo su G. Nausėda teigė M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų.
Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius praėjusią savaitę paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Ketvirtadienį pasirašytoje naujoje koalicinėje sutartyje prie premjero pareigų įrašyta jo pavardė.
G. Nausėda apsisprendė – siūlys M. Sinkevičių į premjerus: kadruose – lemtingo susitikimo akimirkos
Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Į premjerės pareigas socialdemokratė I. Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Gitanas NausėdaMindaugas SinkevičiusGintautas Paluckas
Rodyti daugiau žymių