„Ponas Budrys (…) yra pagrindinis kandidatas užsienio reikalų ministro pozicijai užimti, tačiau premjeras, ir tai visai natūralu, dar nori su juo asmeniškai susitikti, aptarti kai kuriuos klausimus. Atsakymą į šį klausimą, manau, turėsime netrukus“, – žurnalistams trečiadienį po susitikimo su premjero pareigas prisiimti pasirengusiu Mindaugu Sinkevičiumi sakė G. Nausėda.
Taip šalies vadovas kalbėjo viešoje erdvėje diskutuojant apie tai, kad socialdemokratai nėra patenkinti K. Budrio darbu ir naujame Ministrų kabinete norėtų jį keisti.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas M. Sinkevičius anksčiau sakė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
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Savo ruožtu prezidentas jau ne kartą sakė, kad ministras tinkamai atlieka savo darbą, tačiau taip pat tikino, jog užsienio reikalų ministro ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio santykių su Kinija normalizavimo, susitarimų su Taivanu įgyvendinimo klausimais.
LSDP vedlys: klausimai K. Budriui bus politinio pobūdžio
Tuo metu M. Sinkevičius po susitikimo sakė, kad prezidento minėti jo klausimai K. Budriui bus politinio pobūdžio, susiję su užsienio politika – JAV karių buvimas Lietuvoje, santykių su Kinija ir Taivanu plėtojimas.
„Klausimų turiu ne vieną, jie bus užduoti, jie nėra asmeninio pobūdžio, tai yra politinio pobūdžio (klausimai – ELTA), užsienio politikos sferoje“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė jis.
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Pasak M. Sinkevičiaus, iš užsienio reikalų ministro šiomis temomis jis tikėsis didesnio aiškumo, numatomo konkretaus veiksmų plano.
„Tik turėdamas tuos patikinimus, galėsiu apsispręsti dėl jo (K. Budrio – ELTA) tolimesnio darbo“, – pridūrė politikas.
Kaip skelbta, šį antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų.
Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas.
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Kęstutis BudrysGitanas NausėdaUžsienio reikalų ministerija (URM)
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