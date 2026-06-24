„Šiandien koncentracija gal apie požiūrių suvienodinimą“, – žurnalistams prieš susitikimą teigė M. Sinkevičius.
„Gali būti, kad nepriklausomai nuo to, kad to (ministrų pavardžių – ELTA) sąrašo nėra, vėlgi aš nesu paskirtas, dar tiesiog nominuotas, tai tas reikalas ankstyvas, bet kai kurias pareigybes arba kai kuriuos asmenis galėsime aptarti. Čia jau prezidento noro dėl pokalbio eigos klausimas“, – akcentavo jis, paklaustas, ar į susitikimą nešasi potencialių ministrų pavardžių sąrašą.
O štai jau po susitikimo G. Nausėda patvirtino teiksiantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Parašė pažymį I. Ruginienės Vyriausybei: socialdemokratai galvojo dar kartą praslysti
Prezidentas pažymėjo, kad Seimui kandidatūrą teiks ketvirtadienio vakarą, grįžęs iš komandiruotės Lenkijoje.
„Tikiuosi, kad viskas bus sklandu, grįšiu iki vakaro posėdžio ir rytoj Lietuvos Respublikos Seime pristatysiu kandidato į premjerus Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui“, – žurnalistams sakė G. Nausėda.
Šalies vadovas atviravo, jog M. Sinkevičių imtis lyderystės ir vadovauti Vyriausybei jis ragino ir anksčiau, tačiau, pasak G. Nausėdos, tuomet socdemas tokios atsakomybės nesiėmė.
„Neslėpsiu, kad pačioje pradžioje įtikinėjau ir raginau poną Mindaugą Sinkevičių imtis premjero pareigų. Tą kartą jis apsisprendė neigiamai, todėl džiaugiuosi, kad šį kartą vis dėlto jis prisiėmė tą reikalingą politinę atsakomybę, būdamas Socialdemokratų partijos lyderiu, imtis lyderystės Vyriausybės kabineto formavime. Tikiuosi, kad šį procesą įveiksime sklandžiai, greitai, pagal visus Konstitucijoje nustatytus terminus ir galėsime pradėti darbus“, – kalbėjo G. Nausėda.
Aptarė ir galimus kandidatus į ministrus
Ir nors M. Sinkevičius sakė, kad susitikimo tikslas – ne aptarti ministrų kandidatūras, G. Nausėda po susitikimo sakė, kad apkalbėta ir ši tema. Visgi, pasak jo, kol kas galutinis ministrų kabineto vaizdas dar nėra aiškus.
„Deja, jums šiandieną negaliu atskleisti pavardžių, matau, kad viešoje erdvėje jos jau minimos, kai kurios teisingai, kai kurios ne visai. Ties kai kuriomis ministerijomis yra kol kas ne vienas kandidatas ir tikrai reikėtų dar truputį pasiimti pauzę laiko, neilgą pauzę (...), pagalvoti, kuris iš tų kandidatų būtų tinkamesnis“, – trečiadienio vakarą Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje teigė G. Nausėda.
„Yra situacijų, kai yra siūlomas dabartinis ministras ir kartu siūlomas galimas alternatyvus kandidatas. Vėlgi, šiandieną turbūt taško ant i negalime uždėti ir reikia pagalvoti, ar tas kitas kandidatas, keičiantis dabartinį ministrą, bus tinkamesnis kelias, bus tinkamesnis sprendimas“, – pridūrė jis.
Susiję straipsniai
Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų.
Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius praėjusią savaitę paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Ketvirtadienį pasirašytoje naujoje koalicinėje sutartyje prie premjero pareigų įrašyta jo pavardė.
Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Į premjerės pareigas socialdemokratė I. Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Šią kadenciją Vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.
Gitanas NausėdaPrezidentasPremjeras
Rodyti daugiau žymių