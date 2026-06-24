K. Budrys Gdanske dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje

Lietuvos diplomatijos vadovas pasisakys diskusijų sesijoje, skirtoje Ukrainos transporto paramos fondo veiklai, ir kartu su Švedijos infrastruktūros plėtros ministru Andreasu Carlsonu bei Ukrainos vicepremjeru valstybės atstatymo reikalams Oleksijumi Kuleba pasirašys bendrą deklaraciją.
Kaip nurodo Užsienio reikalų ministerija, deklaracijos tikslas – stiprinti Lietuvos, Švedijos ir Ukrainos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti savalaikę, koordinuotą ir praktinę paramą atkuriant kritinius Ukrainos transporto bei logistikos pajėgumus, būtinus šalies ekonomikos plėtrai, eksportui ir žmonių mobilumui.
Konferencijoje K. Budrys taip pat pasirašys dar vieną bendradarbiavimo su Ukraina dokumentą – bendrą Lietuvos užsienio reikalų ir Ukrainos savivaldybių partnerystės plėtros ministerijų deklaraciją. Ja siekiama skatinti Lietuvos ir Ukrainos savivaldybių bendradarbiavimą, stiprinti Ukrainos savivaldybių gebėjimus planuoti atstatymą, užtikrinti gyvybiškai svarbių viešųjų paslaugų tęstinumą ir efektyviai valdyti tarptautinę paramą.
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Renginio paraštėse įvyks K. Budrio susitikimas su Flandrijos ministru-prezidentu Matthiasu Diependaelesu, kuriame bus aptartos dvišalio Lietuvos ir Flandrijos bendradarbiavimo gairės, ekonominių ryšių stiprinimas ir partnerystė prisidedant prie Ukrainos atsigavimo.
Gdanske taip pat bus pasirašomi ir kiti Lietuvos institucijų bei verslo susitarimai dėl paramos ir bendradarbiavimo su Ukraina.
Kęstutis BudrysGdanskasUkraina
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