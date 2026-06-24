Antradienio rytą, atsižvelgus į I. Ruginienės siūlymą, XX-oji Vyriausybė priėmė nutarimą dėl atsistatydinimo. Netrukus prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė tai patvirtinantį dekretą ir pavedė Vyriausybei veikti laikinai – I. Ruginienė, iki kol prisieks naujas Ministrų kabinetas, taip pat eis pareigas laikinai.
Kaip numato įstatymas, Vyriausybei atsistatydinus, prezidentas ne vėliau kaip per 15 dienų turės Seimui teikti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Kad sieks šios nominacijos praėjusią savaitę patvirtino Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Joninių dienos vakarą, trečiadienį, 19 val. numatytas šalies vadovo ir kandidato į premjerus susitikimas. Planuojama, kad M. Sinkevičiaus kandidatūra Seimui bus pateikta ketvirtadienį.
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Jei Seimas pritars ministro pirmininko kandidatūrai, o šalies vadovas M. Sinkevičių paskirs naujuoju Vyriausybės vadovu, „socdemas“ ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti parlamentarams sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą, taip pat – pateikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė įgis įgaliojimus veikti, kai Seimas pritars jos programai. Vėliau, nuo per 3 mėnesius nuo darbo pradžios, Ministrų kabinetas parlamentui turės pateikti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą.
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Pastarieji procesai, manoma, truks bent keletą savaičių. Todėl Seimui teks pratęsti pavasario parlamento sesiją – kol kas dar nėra aišku, kiek ilgai. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas buvo užsiminęs, jog tikisi, kad sesiją pavyks baigti liepos pradžioje. Tačiau, anot jo, jeigu kils nesutarimų, Vyriausybės patvirtinimui gali prireikti ir trijų savaičių.
Kaip atrodys Ministrų kabineto dėlionė?
Tiesa, atitinkamos procedūros turės vykti ir LSDP gretose – o tiksliau, partijos Prezidiume. Kaip numato LSDP statutas, prezidiumas pirmininko teikimu turi aptarti partijos narių kandidatūras į Vyriausybę.
Kaip atrodys naujasis Ministrų kabinetas? Kol kas aiškumo mažai. Aišku tik viena – šiuo metu „aušriečių“ deleguoti aplinkos ministras Kastytis Žuromskas bei žemės ūkio ministras Andrius Palionis skaičiuoja paskutines dienas pareigose. Naujajame kabinete nebus ir Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno – nors anksčiau į šį postą buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, naujieji koalicijos partneriai buvusio kolegos pareigose nebemato.
Pagal naująją koalicinę sutartį, kurią praėjusį ketvirtadienį pasirašė LSDP, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcija, „socdemai“ bus atsakingi už 9 ministerijas: Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų.
Praėjusią savaitę I. Ruginienė patikino, kad grįš į ten, iš kur žengė į premjerės postą – į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM). Taip pat M. Sinkevičius yra patvirtinęs, kad savo kabinete mato dabartinį krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną.
Dėl kitų ministrų LSDP pirmininkas aiškumo žadėjo po Joninių. Daugiausiai klausimų kyla dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio – ir M. Sinkevičius, ir kai kurie „socdemai“ žeria kritiką šalies diplomatijos vadovui, nevienareikšmiškus signalus ėmė siųsti ir prezidentas G. Nausėda.
Demokratai „Vardan Lietuvos“ skirs savo atstovus į tris ministerijas: Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio. Potencialūs kandidatai į šias pareigas – atitinkamai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
Tuo metu LVŽKŠS frakcija išsaugojo tas pačias – Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijas. Jose darbus planuoja tęsti Edvinas Grikšas bei Rita Tamašunienė.
Pokyčiai lies ir savivaldą: sprendimų turės imtis Jonavos taryba
Tiesa, jeigu M. Sinkevičius bus patvirtintas premjeru ir formuos naująją Vyriausybę, jam teks atsisveikinti su Jonavos rajono savivaldybės mero postu.
Jau anksčiau Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) paaiškino, kad šioje savivaldybėje pirmalaikiai rinkimai nebus organizuojami, mat iki eilinių rinkimų liko mažiau nei vieneri metai.
Todėl Jonavos rajono savivaldybės taryba turės išsirinkti laikinąjį merą.
„Kadangi liko mažiau kaip vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Mindaugui Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebūtų organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų, tokiu atveju, turėtų eiti savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras“, – komentare portalui Lrytas anksčiau teigė VRK atstovė Indrė Ramanavičienė.
Jeigu bus patvirtintas, M. Sinkevičiaus formuos jau trečią Vyriausybę šioje Seimo kadencijoje. Jo kabinetui iki kitų parlamento rinkimų bus likę dirbti maždaug pora metų.
Inga RuginienėMindaugas SinkevičiusVyriausybė
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