Prienų mero advokatas primena M. Sinkevičiaus „čekiukų“ bylą ir prašo teismo išteisinti A. Vaicekauską

„M. Sinkevičius buvo kaltinamas padaręs tas pačias nusikalstamas veikas, kurios numatytos Baudžiamajame kodekse kaip ir šioje byloje kaltinamas mano ginamasis“, – per posėdį Alytaus apylinkės teisme sakė A. Vaicekausko advokatas Audrius Pėstininkas.
Prienų rajono vadovą A. Vaicekauską prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo ir skirti jam 7,5 tūkst. eurų baudą. Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas, renkamas pareigas 4 metams.
Jonavos rajono meras M. Sinkevičius buvo sulaukęs analogiškų kaltinimų pagal minėtus Baudžiamojo kodekso straipsnius, kaip ir Prienų meras, – jam buvo inkriminuotas sukčiavimas, dokumentų klastojimas ir panaudojimas bei pasisavinimas.
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M. Sinkevičius nuo 2022 m. birželio iki 2023 m. kovo išmokas tarybos nario veiklai finansuoti skyrė apmokėti už mobiliojo ryšio paslaugas, kuriomis realiai naudojosi jo sutuoktinė. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vėliau konstatavo, kad nėra duomenų, jog politiko nurodytosios finansinės išlaidos, už kurias apmokėjo Jonavos rajono savivaldybės administracija, būtų susijusios su politiko atliekamomis funkcijomis ir veikla.
2025 m. kovo 5 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) panaikino dviejų teismų apkaltinamuosius sprendimus ir M. Sinkevičiaus atžvilgiu bylą nutraukė.
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Kasacinis teismas konstatavo, kad tuomečio mero veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, be to, pasisavintas lėšas jis grąžino. Tiesa, LAT nutartyje rašoma, kad iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad už M. Sinkevičiui inkriminuotų teisės aktų pažeidimus buvo nustatyta tarnybinė, administracinė, drausminė ir etinė atsakomybė.
„Lietuvos Aukščiausiajame Teisme M. Sinkevičiaus byla baigėsi, baigėsi išteisinimu“, – priminė A. Vaicekausko advokatas.
Jis citavo kasacinio teismo nutarties fragmentus iš Jonavos mero bylos, jog baudžiamoji atsakomybė yra kraštutinė, paskutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti.
„Teismų įstatyme nurodoma, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi pačių savo sukurtų teisės aiškinimų taisyklių, suformuluotų analogiškose ar panašiose bylose. Mano ginamasis nepadarė nieko neteisėto, juo labiau nusikalstamo“, – sakė advokatas, tikdėmasis, kad teismui jo Prienų mero byloje priims teisingą sprendimą ir jį išteisins.
Merui kurą pirko bendražygiai, partiečiai, artimieji
Advokatas A. Pėstininkas mano, jog jei degalai buvo pirkti ir už juos atsisakyta ne A. Vaicekausko asmenine bankine kortele, nelemia išvados, jog degalai buvo panaudoti veiklai, nesusijusiai su tarybos nario pareigomis.
Prienų rajono savivaldybės darbuotojos Romos Sinkevičiūtės kortele buvo apmokėti 247 eurai mero kuro išlaidų, socialdemokratės, dabar laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas einančios Jūratės Zailskienės kortele buvo nupirkta kuro už 176 eurus, mero sutuoktinės Audronės Vaicekauskienės kortele – už 180 eurų. 52 eurus už mero kurą sumokėjo asmuo, kurio teisėsaugai taip ir nepavyko identifikuoti.
307 eurus meras išleido kurui, nors tuo metu naudojosi tarnybiniu automobiliu.
Pasak prokuroro Dariaus Valkavičiaus, išanalizavus pateiktus duomenis apie pateiktas išlaidas buvo nustatyta, kad A. Vaicekauskas 2019 m. gruodžio 10 d. nuo 8 iki 15 val. naudojosi tarnybine transporto priemone, bet tuo pat metu 10.25 val. pylėsi degalus Kauno rajone, Ilgakiemio kaime, o 2020 m. liepos 16 d. meras nuo 10 iki 22 val. naudojosi tarnybiniu transportu, bet tuo pat metu 12.35 val. pylėsi degalus degalinėje Prienuose. Be to, 2022 m. gegužės 25 d. 10–20 val. A. Vaicekauskas naudojosi tarnybiniu transportu, tačiau 18.20 val. esą pylėsi degalus degalinėje Kauno plente, esančioje Prienų rajone.
Per Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atliktą ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad A. Vaicekauskas, kaip įtariama, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo apie 1 113 eurų, priklausiusių Prienų rajono savivaldybės administracijai. Jis taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
Kaip paskelbė prokuroras, minėta žala jau yra atlyginta.
Per kadenciją 2019–2023 m. A. Vaicekauskas kurui išleido daugiau nei 11 tūkst. eurų.
Prokuroro skaičiavimais, panaudojant banko korteles degalų įsigyta už daugiau nei 9 tūkst. eurų.
1,8 tūkst. eurų už kurą sumokėta grynaisiais, per 8 tūkst. kaltinamojo mero banko kortelėmis, o 806 eurų vertės kuras buvo įsigytas sumokėjus kitiems asmenimis priklausiančiomis kortelėmis.
STT ir prokuratūra įtaria, kad A. Vaicekauskas ir kiti į „čekiukų“ skandalą patekę politikai rinko čekius iš partiečių, kitų asmenų ir taip neteisėtai gavo kompensacijas.
Advokatas priminė kitas „čekiukų“ bylas
Savo ginamojoje kalboje mero advokatas A. Pėstininkas minėjo ir kitas „čekiukų“ bylas, kritikavo teisėsaugą dėl skirtingų procesų tarybos narių bylose, taikytos atsakomybės, skirtingo teisinio vertinimo.
„Pagal Konstituciją, įstatymui, teismui visi asmenys yra lygūs, tačiau asmenys tuo pačiu laiku buvę valstybės tarnautojais, valstybės politikais, tariamai klastoję dokumentus, įtvirtinę tariamai tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas transporto ir kitas išlaidas ir jas pateikę apmokėjimui, sulaukė skirtingos atsakomybės per skirtingus procesus“, – pastebėjo advokatas.
Pasak gynėjo, vieni tarybos nariai teisme buvo pripažinti kaltais kaip, pavyzdžiui, buvęs Skuodo rajono tarybos narys Virgilijus Pajarskas ar Alytaus rajono tarybos narys Danielius Jakubavičius, buvęs Vilniaus miesto tarybos narys Sergejus Popovas.
„Kiti buvo reabilituoti, nes nepadaryta veika, turinti baudžiamojo nusižengimo ar nusikaltimo požymių – Jonavos meras M. Sinkevičius, Marijampolės meras Povilas Isoda, Birštono merė Nijolė Dirginčienė“, – priminė advokatas.
Dar kitų tarybos narių tyrimai buvo nutraukti, o buvo atvejų, kai tarybų nariai dėl išlaidų kurui turėjo teisme aiškintis per civilinius procesus. Advokatas priminė ir civilinę Lazdijų rajono merės Ausmos Miškinienės „čekiukų“ bylą.
Pernai lapkritį Klaipėdos apygardos teismas paliko galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo Lazdijų rajono merė pripažinta nepagrįstai praturtėjusi savivaldybės sąskaita.
Alytaus apylinkės teismas paskelbė, kad A. Miškinienė savo vadovaujamai savivaldybei turi grąžinti šiek tiek daugiau nei 4 288 eurus, sumokėti 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 160,72 eurų žyminio mokesčio.
Prokuratūros atlikto tyrimo metu nustatyta, kad A. Miškinienei buvo kompensuotos išlaidos trijų rūšių degalams – dyzelinui, benzinui ir dujoms. Bylos duomenimis, tarybos narė iš viso 253 kartus pylėsi degalų – 87 kartus atsiskaitė 49 mokėjimo kortelėmis.
„Lazdijų merės čekiukų byla – 49 kortelės, bet jos byla buvo civilinė“, – politikams taikoma atsakomybe bylose dėl savivaldybės išlaidų panaudojimo stebėjosi advokatas.
A. Pėstininkas sako, kad nesant aiškaus teisinio reguliavimo, neišteisinus A. Vaicekausko gali būti pažeistas lygybės prieš įstatymą principas.
Prokuroras su advokato argumentais nesutinka
Išklausęs gynėjo kalbos prokuroras prieštaravo joje išsakytiems teiginiams. Jis siūlė teismui vadovautis objektyviais STT išanalizuotais dokumentais, nes čia „interpretacijoms vietos yra mažai“.
Prokuroras vardijo įsiteisėjusius teismų nuosprendžius, nes politikai yra nuteisti ir minėti nuosprendžiai yra įsiteisėję.
„Beniaus Rūtelionio, Sauliaus Vabalo, Vaidos Giraitytės-Juškevičienės, Dainos Zdanevičiaus, Cezaro Pacevičiaus, Gintaro Stašionio, Žilvino Galimovo, Valdo Žičkaus, Arūno Vaišnoro bylos“, – apie įsiteisėjusius nuosprendžius Marijampolės, Lazdijų, Jonavos, Birštono savivaldybių buvusiems tarybų nariams priminė prokuroras.
„Meras pateikė kvitus, gavo pinigus. Jis turi pareigą paaiškinti, kam tiek kvitai priklauso, kur buvo važiuojama“, – motyvus dėstė kaltintojas.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu A. Vaicekauskas, eidamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, suklastojo 17 tarybos nario išlaidų ataskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Įtariama, kad A. Vaicekauskas už įsigytą dyzeliną išlaidas kai kuriais atvejais apmokėjo kitiems asmenims priklausančiomis banko kortelėmis.
Prokuratūra sako, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Prienų rajono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
A. Vaicekauskas kaltės nepripažįsta.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Alvydas VaicekauskasMindaugas SinkevičiusPrienų rajonas
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