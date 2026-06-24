R. Žemaitaitis: Seimo Audito komitetas turėtų atitekti „Nemuno aušrai“

„Logiškai jis ir turėtų priklausyti mums. Opozicinėms frakcijoms priklauso viena iš kažkokių pozicijų. Konservatorių partija turi Antikorupcijos komiteto pirmininko poziciją. Mes esame antra pagal dydį frakcija. Tokiu atveju – mums eina Audito komitetas“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
„(Paaiškėti turėtų – ELTA) liepos antrą savaitę. Pirmiausia turi valdančioji dauguma susidėlioti savo kvotas, perskirstyti narius“, – akcentavo jis.
Politiko teigimu, jei „aušriečiams“ pavyktų išlaikyti Seimo Audito komiteto pirmininko postą, jam liktų vadovauti dabartinis pirmininkas Artūras Skardžius.
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„A. Skardžius ir yra mūsų frakcijos deleguotas Audito komiteto narys. Jis ir tęstų tą darbą. Niekas nėra išreiškęs noro eiti ir kariauti dėl Audito komiteto“, – dėstė R. Žemaitaitis.
L. Kasčiūnas: tikimės svarių argumentų
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako laukiantis svarių argumentų, kaip bus sprendžiama dėl Audito komiteto pirmininko kvotos. Anot jo, jei komitetas išties atitektų „aušriečiams“, kiltų klausimų, kaip jie galėtų objektyviai audituoti ministerijas, kurioms vadovavo.
„Valdantieji gali tikslingai paskirstyti kvotas taip, kad atitektų kažkuriai vienai opozicijoje esančių frakcijų. Mes jau girdime, kad gali būti, jog ir toliau bus „Nemuno aušros“ vadovavimas. Tačiau mes tikimės, kad yra kažkokie svarūs argumentai, kaip bus sprendžiama. Pirmiausia, TS-LKD yra didžiausia opozicinė frakcija“, – Eltai teigė L. Kasčiūnas.
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„Kitas dalykas, kad savo kadenciją jau versime į antrą pusę ir akivaizdu, kad Audito komitetas jau darys tam tikrus tyrimus dėl dabartinės valdžios. Tai reiškia ir ten, kur buvo „Nemuno aušros“ ministrai. Tai dabar „Nemuno aušrai“ audituoti savo valdytas ministerijas nėra objektyvu. Tad dėliojant visus argumentus ant stalo norime paklausti, kiek socialdemokratai šioje vietoje yra nuoširdūs kalbėdami, kad palieka komitetą opozicijai, kiek jie bandys vieną politinę jėgą prisirišti prie savo interesų ir kiek jie leis apsispręsti pačiai opozicijai“, – pabrėžė jis.
Naujosios koalicijos į premjerus deleguojamas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad anksčiau valdantiesiems priklausęs Seimo Audito komiteto pirmininko postas turėtų atitekti opozicijai.
„Kas galėtų būti tuo opozicijos atstovu – opozicijos dabar mes turime daug ir įvairių partijų, tai tikiu, kad pasiūlys ir bus galima rasti tinkamą žmogų“, – dėstė M. Sinkevičius.
Seimo Audito komitetui vadovauja iki šiol valdančiojoje daugumoje dirbusios „Nemuno aušros“ atstovas A. Skardžius.
Ankstesnėse Seimo kadencijose buvo susiformavusi praktika, kad Audito komitetui vadovauja opozicijos atstovas.
Vykdo biudžeto naudojimo parlamentinę kontrolę
Audito komitetas pagal Seimo statute nustatytas veiklos sritis vykdydamas parlamentinę kontrolę svarsto Valstybės kontrolės pateiktas valstybinio audito ataskaitas ir išvadas, priima sprendimus dėl reikšmingų rekomendacijų.
Komitetas taip pat vykdo nuolatinę valstybės biudžeto asignavimų naudojimo parlamentinę kontrolę – nagrinėja, ar asignavimų valdytojai racionaliai ir efektyviai naudoja asignavimus, valstybės turtą bei vykdo biudžeto procesų priežiūrinę funkciją.
Nauja valdančiosios koalicijos sutartis tarp Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų buvo pasirašyta ketvirtadienį. Naujoji koalicija bus sudaryta iš 75 Seimo narių.
Kaip skelbta, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Remigijus ŽemaitaitisSeimo audito komitetasNemuno aušra
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