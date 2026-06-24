Seimas linkęs pritarti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio susitarimo denonsavimui

Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų.
Kaip pristatymo metu sakė užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas, Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 m. birželio 28 d. ir apie baigtas šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti.
„Užsienio reikalų ministerijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad šis susitarimas neįsigaliojęs ir nuo jo sudarymo praėję daugiau nei 15 metų, jis abiem pusėms nėra aktualus, todėl tikslinga jį denonsuoti“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų viceministras V. Verbickas.
Po svarstymo už šį projektą vieningai balsavo 86 Seimo nariai. Tam, kad jis būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą.