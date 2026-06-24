Lietuvos dienaAktualijos

Seimas linkęs pritarti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio susitarimo denonsavimui

2026 m. birželio 24 d. 17:37
Seimas antradienį po svarstymo pritarė įstatymo projektui, kuriuo numatoma denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos.
Daugiau nuotraukų (1)
Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų.
Kaip pristatymo metu sakė užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas, Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 m. birželio 28 d. ir apie baigtas šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti.
„Užsienio reikalų ministerijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad šis susitarimas neįsigaliojęs ir nuo jo sudarymo praėję daugiau nei 15 metų, jis abiem pusėms nėra aktualus, todėl tikslinga jį denonsuoti“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų viceministras V. Verbickas.
Po svarstymo už šį projektą vieningai balsavo 86 Seimo nariai. Tam, kad jis būtų priimtas, Seimas turės balsuoti dar kartą.
SeimasBaltarusijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.