Skaudžią žinią antradienį pranešė „Memorial – International Volunteers for Ukraine“.
„Prašome padėti mums jį pagerbti, kad jis nebūtų pamirštas. Mūsų mylimas brolis lietuvis Ignas Kailius, savanoriškai tarnavęs Ukrainoje, žuvo mūšio lauke.
Garbė, šlovė ir dėkingumas mūsų broliui“, – skelbiama įraše. Portalui Delfi lietuvio kovos draugas, savanoris iš Brazilijos slapyvardžiu „Makarov Sargent Junior“, atskleidė, kaip žuvo Ignas.
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Lietuvį pražudė mina, kurią rusai paslėpė dėžėje.
„Deja, Ignas žuvo nuo minos. Ji buvo kartono dėžės viduje. Tai buvo labai greita mirtis, deja, nebuvo jokios galimybės jo išgelbėti. <...> [Incidento metu] nukentėjo ir kitas karys. Mina buvo kartoninėje dėžėje, jis norėjo nuspirti dėžę“, – portalui Delfi pasakojo Igno draugas.
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Pasak jo, priešas dažnai dronais numeta minas, užmaskuodamas jas kaip šiukšles. Einant per mišką visada galima aptikti šiukšlių. Žaismingumu pasižymėjęs lietuvis vieną tokią tiesiog paspyrė.
Tai, pasak savanorio iš Brazilijos, įspėjimas visiems kariams.
Ignas anksčiau rungtyniavo Marijampolės „Sūduvos“ futbolo klube.
Klubas pagerbė buvusį savo žaidėją.
„Mūsų mylimas brolis lietuvis Ignas Kailius, tarnavęs Ukrainoje savanoriu, žuvo mūšio lauke. Garbė, šlovė ir dėkingumas mūsų broliui. Igną Kailių prisimename ir prisiminsime, kaip žmogų, kuris visada spinduliavo gera energija. Buvęs „Sūduvos B“ žaidėjas paaukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir mūsų visų laisvę nuo agresorių, gėrį nuo blogio, šviesą nuo tamsos. Ilsėkis ramybėje, didvyri!
Remkite savo pasirinktus Ukrainai kovoti padedančius fondus, o Igno atminimą pagerbsime per liepos 6-osios rungtynes“, – paskelbė „Sūduvos“ ekipa feisbuko socialiniame tinkle.