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VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžti 5 neteisėti migrantai

2026 m. birželio 24 d. 10:16
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 5 neteisėti migrantai.
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Anot VSAT, Latvijos pasienio tarnyba antradienį į savo šalį neįleido 96 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 829.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)nelegalūs migrantai

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