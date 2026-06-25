„Socdemas“ A. Radvilavičius patvirtino, kad su M. Sinkevičiumi kalbėjosi apie galimybę tapti aplinkos ministru

„Taip, teko kalbėtis su M. Sinkevičiumi. Mes apsikeitėme nuomonėmis, aš išgirdau premjero galbūt kaip kandidatui lūkesčius, kalbėjome. Buvo klausimai mano, kaip galimai būsimo kandidato į aplinkos ministrus, požiūris į vieną ar kitą galbūt tokį aktualesnį klausimą, nes Aplinkos ministerija yra pakankamai plati ir ten tikrai yra daug klausimų, kuriuos reikėtų spręsti, galbūt peržiūrėti kažką tokio“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė A. Radvilavičius.
Politiko teigimu, yra keli galimi kandidatai į aplinkos ministrus. Jo manymu, viskas išsispręs per kelias dienas.
„Galbūt mano viena iš pavardžių ir yra minima, bet aš kaip suprantu, kad dar kol kas turbūt galutinio sprendimo nėra, nes yra kelios pavardės minimos, kurios galėtų būti šitoje pozicijoje“, – sakė jis.
Galutinis ministrų kabineto vaizdas – vis dar neaiškus: pas G. Nausėdą atvykęs M. Sinkevičius sąrašo neturėjo
Pagal naują koalicinę sutartį, Aplinkos ministerija priklausys socialdemokrams. Šiuo metu jai laikinai vadovauja iš valdančiosios koalicijos išmestos „Nemuno aušros“ deleguotas Kastytis Žuromskas.
Ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
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Naujojoje Vyriausybėje gali būti pokyčių, susijusių ne tik su naujų koalicijos partnerių demokratų deleguojamais ministrais.
Portalo „Lrytas“ šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma keisti kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Pastarojo vietą esą galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas.
Visgi M. Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar žada keisti vidaus reikalų ministrą.
„Matyt, ateis laikas ir aš tikrai anonsuosiu tą visą 14 ministrų kabineto sudėtį, bet, žinoma, kad man reikia ir (kandidatų – ELTA) patirties, ir kvalifikacijos. Bet reikia ir veržlumo, ir noro veikti, ir noro, kaip čia pasakius, ne administruoti ir saugotis, bet drąsiai veikti“, – „Žinių radijui“ kalbėjo M. Sinkevičius.
Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos birželio 30 dieną.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Audrius RadvilavičiusMindaugas SinkevičiusAplinkos ministerija
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