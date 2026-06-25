G. Nausėda pasirašė dekretą dėl M. Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus teikimo

Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų.
Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius praėjusią savaitę paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Ketvirtadienį pasirašytoje naujoje koalicinėje sutartyje prie premjero pareigų įrašyta jo pavardė.
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Ketvirtadienį vakare G. Nausėda M. Sinkevičiaus kandidatūrą turėtų pateikti Seimo plenariniame posėdyje.
Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
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Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Į premjerės pareigas socialdemokratė I. Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Šią kadenciją Vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.
Gitanas NausėdaMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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