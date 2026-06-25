Kandidato į premjerus M. Sinkevičiaus žinia Seimui ir oponentams: „Nesiskaldykime, nežeminkime vieni kitų“

Klausimas dėl naujojo premjero nominacijos nusikėlė į vakarą, mat šalies vadovas ketvirtadienį dar lankėsi Lenkijoje, Gdanske, kur vyko Ukrainos atstatymo konferencija. Iš ten prezidentas ir atskubėjo į Seimą.
Su kandidatu į premjerus G. Nausėda buvo susitikęs Joninių dienos vakare – tuomet politikų pokalbis truko ilgiau nei valandą. Po jo prezidentas nurodė, kad su „socdemų“ nominuotu kandidatu į premjerus aptarė ir galimą Ministrų kabineto dėlionę. Tiesa, šalies vadovas konkrečių pavardžių neatskleidė, taip pat nurodė, kad kol kas galutinis kabineto vaizdas dar nėra aiškus.
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir atsižvelgdamas į politinių partijų išreikštą valią sudaryti valdančiąją koaliciją, teikiu Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas“, – iš plenarinių posėdžių salės į Seimo narius kreipėsi G. Nausėda.
Galutinis ministrų kabineto vaizdas – vis dar neaiškus: pas G. Nausėdą atvykęs M. Sinkevičius sąrašo neturėjo
Anot šalies vadovo, geopolitinė situacija reikalauja išlaikyti mažiausiai 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą gynybai, užtikrinti efektyvų ir skaidrų šių lėšų panaudojimą, taip pat – tęsti nuoseklią paramą Ukrainai, tinkamai pasirengti artėjančiam pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
„Ministrui pirmininkui, jo vadovaujamai XXI-ajai Vyriausybei ir naujajai koalicijai taip pat teks užduotis ir pareiga rūpintis mūsų šalies vidaus reikalais.
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Tikiuosi, kad kandidato darbo Vyriausybėje, ilgalaikio vadovavimo savivaldoje ir atstovavimo Lietuvos savivaldybėms politinė patirtis leis šiems klausimams rasti platesnį politinį sutarimą ir užtikrinti darbingą ir konstruktyvų jų sprendimą“, – teigė šalies vadovas.
Kandidatas į premjerus M. Sinkevičius: nežiūrėkime vieni į kitus kaip į priešus
Po prezidento pasisakymo, į plenarinių posėdžių salės tribūną žengė ir kandidatas M. Sinkevičius. Jis dėkojo ir G. Nausėdai už išreikštą pasitikėjimą. Taip pat reiškė padėką ir darbą Vyriausybės vadovės poste baigiančiai I. Ruginienei.
Anot LSDP lyderio, XXI-oji Vyriausybė daugelį I. Ruginienės kabineto darbų tęs.
„Šiandien verčiame naują puslapį. Performuota valdančioji koalicija, buriamas naujas Ministrų kabinetas. Iki Seimo rinkimų lieka du su trupučiu metų ir naujoji koalicija pasiryžusi veikti ryžtingai, energingai ir kryptingai. Net neabejoju, kad naujoji Vyriausybės programa bus ambicinga, o buriama komanda, tikiu, bus tikrai kompetentinga ją įgyvendinti“, – dėstė LSDP lyderis.
Pasak M. Sinkevičiaus, nauja Vyriausybė formuojama sudėtingu laikotarpiu – geopolitinėje erdvėje tvyrant įtampoms.
„Todėl šiandien kreipiuosi į jus ne tik kaip kandidatas į ministrus pirmininkus, bet, pirmiausia, kaip Lietuvos pilietis, pasiryžęs telkti, klausytis, girdėti ir dirbti visų Lietuvos žmonių labui. Nesiskaldykime, nesipykime, nežeminkime vieni kitų. Gerbkime vieni kitus, dirbkime kartu ir kurkime vieningą, stiprią ir klestinčią Lietuvą“, – dėstė jis.
„Raginu į politinius ar ideologinius oponentus nežiūrėti vieni kitiems kaip į priešus, kuriuos reikia bet kokia kaina sužlugdyti. Veikiau ieškokime bendrų sprendimų, bendrų išeičių mūsų bendroms valstybės problemoms. Tėvynė Lietuva tik viena ir ji visų mūsų“, – kalbėjo kandidatas į premjerus.
Kaip atrodys tolimesni procesai?
Prezidentui pateikus Seimui premjero kandidatūrą, parlamentarai dėl M. Sinkevičiaus turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Planuojama, kad galutinį sprendimą Seimas priims kitą antradienį – birželio 30 d.
Iki tol kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis, atsakys į jų klausimus.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jeigu M. Sinkevičius sulauks parlamentarų palaikymo, o šalies vadovas dekretu paskirs jį naujuoju Vyriausybės vadovu, „socdemas“ ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą, taip pat – pateikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė įgis įgaliojimus veikti, kai Seimas pritars jos programai. Vėliau, nuo per 3 mėnesius nuo darbo pradžios, Ministrų kabinetas parlamentui turės pateikti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą.
Pastarieji procesai, manoma, truks bent keletą savaičių. Todėl Seimui teks pratęsti pavasario parlamento sesiją – Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, darbas tęsis veikiausiai iki liepos 14 d.
Nauja koalicija – nauja ir Vyriausybė
Kaip rašė Lrytas, birželio pradžioje LSDP nusprendė atsisveikinti su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“. Praėjusią savaitę naujosios koalicijos partneriai – „socdemai“, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) – pasirašė naujos koalicijos sutartį.
Dokumente numatoma, kad nauja valdančioji dauguma formuos jau XXI-ąją Vyriausybę. Dėl to antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujamas Ministrų kabinetas.
Prezidentas G. Nausėda kol kas pavedė I. Ruginienei bei jos Vyriausybei eiti pareigas laikinai – tol, kol prisieks ir įgaliojimus įgis naujasis Ministrų kabinetas.
2024-ųjų Seimo rinkimus laimėję „socdemai“ formuoja Vyriausybę jau trečią kartą. Pernai vasarą dėl skandalų atsistatydino tuometis premjeras ir LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas. Tada jo vietą užėmė I. Ruginienė, nors svarstyta, kad Vyriausybės vadovo rolės galėtų imtis ir M. Sinkevičius. Tuomet jis atsisakė būti nominuotas.
Tai, jog M. Sinkevičius jau pernai vasarą turėjo imtis lyderystės, šią savaitę užsiminė ir atsistatydinusi I. Ruginienė.
„Man atrodo, kad tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti praeitais metais. Šitas žingsnis buvo atidėtas“, – spaudos konferencijoje Vyriausybės rūmuose antradienį kalbėjo I. Ruginienė.
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