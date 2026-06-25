Girtas vairavęs V. Laučius teisme apgailestavo: „Jaučiu gėdą“

Prokuroras Alvydas Markauskas taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui uždrausti V. Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą – daugiau nei 20 tūkst. eurų.
Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose.
V. Laučius pripažino kaltę
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Tuo metu V. Laučiaus advokatas Visvaldas Račkauskas prašo jo kliento nebausti kriminaline bausme, taikyti švelnesnes nei siūlo prokuroras baudžiamojo poveikio priemones.
Pats V. Laučius pripažino kaltę ir gailėjosi.
„Absoliučiai visais punktais pripažįstu kaltę. Suprantu, kad pasielgiau labai neatsakingai, sukėliau grėsmę eismo dalyvio saugumui, dėl to labai gailiuosi. Per visą gyvenimą nebuvau patekęs į tokią situaciją. Pats mokau studentus atsakomybės principo. Pats pasielgiau labai kvailai, jaučiu nuoširdžią gėdą. Daugiau tokios klaidos gyvenime nekartosiu“, – teismui teigė V. Laučius.
Jis pasakojo, kad alkoholį vartojo, sužinojęs apie mokslininko Dariaus Aleknos mirtį.
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„Problemų dėl alkoholio neturiu“, – teismą tikino V. Laučius.
Tačiau policijos užfiksuotose duomenyse rašoma, kad vairuotojas vartojo alkoholį, nes susipyko su žmona. Į tokius skirtingus duomenis dėmesį atkreipė ir prokuroras A. Markauskas.
Teisėja Ilona Mateikienė nusprendė byloje taikyti sutrumpintą įrodymų tyrimą – tai reiškia, kad liudytojai į teismą nebus kviečiami apklausoms, byla gali būti išnagrinėta per vienintelį posėdį.
Pats V. Laučius, kaip ir prokuroras, prašė teismo perduoti jį buvusios sutuoktinės Loretos Laučiuvienės atsakomybei, nes ji, anot teisiamojo, jam yra moralinis autoritetas, jai pirmajai pranešė apie avariją.
Į teismą atvykusi L. Laučiuvienė teigė labai neigiamai vertinanti buvusio sutuoktinio poelgį.
„Labai griežtai vertinu tokią situaciją ir alkoholio vartojimą. Tai didelis smūgis mūsų šeimai. Tikiu, kad jis daugiau taip nepasielgs. Jis labai daug ir atsakingai vairuoja“, – teismui sakė L. Laučiuvienė.
Ji sakė, kad V. Laučius tą dieną, kai vairavo neblaivus, teigė, kad buvo išvykęs sportuoti, tačiau paskambino policija ir pranešė apie įvykį.
L. Laučiuvienė pažymėjo, kad „siaubingai neigiamai“ vertina V. Laučiaus sprendimą vairuoti esant neblaiviam. Moteris nurodė mananti, kad buvęs sutuoktinis iš įvykio pasimokys.
Moteris pripažino, kad yra padariusi Kelių eismo taisyklių pažeidimų, tarp kurių – važiavimas per raudoną šviesoforo signalą Kalvarijų gatvėje.
Vairavo neblaivus, atsitrenkė į du stulpus
V. Laučiui yra pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už vairavimą išgėrus. Jam paskirta kardomoji priemonė – specialiosios teisės sustabdymas bei dokumentų paėmimas.
Specialiosios teisės sustabdymas reiškia, kad iš V. Laučiaus paimtas vairuotojo pažymėjimas.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, gegužės 31 d. V. Laučius Vilniuje neblaivus sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš avarijos vietos.
Kaip nurodyta portalo publikacijoje, V. Laučiui nustatytas sunkus girtumas – 2,32 prom. alkoholio.
Vyras, policijos duomenimis, transporto priemonę neblaivus vairavo Laisvės prospekte, atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. V. Laučiaus vairuotas automobilis „Toyota RAV4“ buvo perduotas saugoti policijai.
Politologas ir žurnalistas vėliau paskelbė viešą atsiprašymą, nurodęs, kad, tai, kas nutiko, nėra pateisinama, tai daugiau nepasikartos.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Pagal Baudžiamąją kodeksą, tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Neretai kaltę pripažinusius ir anksčiau neteistus neblaivius vairuotojus teismai perduoda laiduotojų atsakomybei, o baudžiamosios bylos nutraukiamos. Tokie pažeidėjai laikomi neteistais.