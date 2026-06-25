Trečiadienio vakarą „Žinių radijui“ Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis tvirtino, kad su šalies vadovu turėjo „šiltą ir dalykišką pokalbį“, be jokių nuomonių išsiskyrimo. Kartu jie aptarė nemažai temų – nuo šios valdančiosios koalicijos prioritetinių klausimų, kaip gynyba ar demografinė padėtis, iki visai nišinių temų.
„Kai kurias temas mes tiesiog pradėjome kaip startą, nes prezidentui rūpi, ir sutarėme tai tęsti ir ateityje“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Tiesa, G. Nausėda trečiadienį prasitarė, kad jau ir pernai pats M. Sinkevičių paragino imtis premjero pareigų, iki dar ministre pirmininke tampant Ingai Ruginienei. Apie tai, kad LSDP lyderio sprendimas buvo atidėtas ir turėjo būti padarytas pernai, kalbėjo ir pati dabar jau laikinoji Vyriausybės vadovė.
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Paklaustas, kodėl tą sprendimą atidėjo, M. Sinkevičius aiškino, kad jo motyvai nedingę iki šiol.
„Jie nepasikeitė. Daugelis galvoja, gal turi tokį stereotipinį mąstymą, kad žmonės, dalyvaujantys politikoje, trūks plyš siekia politinių pozicijų, postų, pareigų, net kartais aukodami savo šeimos interesus ar asmeninę laimę.
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Mano vertybių vertikalė yra šiek tiek kita - pirmoji ir pagrindinė vertybė mano vertybių skalėje yra šeima. Aš turiu mažamečių vaikų, aš turiu gyvenimą Jonavoje, ir aš nenoriu, kad mano sprendimai, mano karjeros pokyčiai darytų stiprią įtaką šeimai.
Tas, beje, nepasikeitė. Aš suprantu, kad tai darbas, kuris reikalauja ne tik žinių, gebėjimo spręsti problemas, platesnio, universalesnio, holistiškesnio matymo, nes čia nėra tai, kad aš ateinu iš savivaldos arba buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras, ir žinau tik tas sritis. Tu turi bent jau apčiuopiamai suvokti, kas valstybėje vyksta. (...)
Ir kartais būdamas reiklus sau aš turbūt turiu teisę suabejoti, ar aš tikrai pajėgus ir ar turiu gebėjimus atliepti tuos lūkesčius, nes visuomenės lūkesčiai yra milžiniški. Visi nori problemų sprendimų dabar, čia, greitai“, – dėstė kandidatas į premjerus.
Paklaustas, ar į šį postą ir dabar eina su abejonėmis, M. Sinkevičius tikino, kad abejonių turi visada. Esą net ir tapęs meru sulaukė klausimų, ar nebijo ir neabejoja.
„Taip, aš sakiau, kad aš ir abejoju, ir bijau, nes aš esu tik žmogus“, – prisiminė M. Sinkevičius, pridūręs, kad į save žiūri labai savikritiškai.
„Šeima man svarbu, atstumai, įtampos, stresai, geopolitinė situacija – čia yra daug neapibrėžtumo, kas tikrai nekuria lengvo pasivaikščiojimo fono. Sukuria foną, kad bus labai sudėtinga.
Aš turiu ir komandą Jonavoje, tai yra mano namai, mano komforto zona, mano komanda, kuri lygiai taip pat irgi man turi nuoskaudų, kurias gal išreiškia žodžiu arba matosi ant veido, kad aš juos palieku“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
LSDP vedlys aiškino, kad tapęs nuolatiniu partijos vadovu ir pasiūlęs partijai keisti koalicijos sudėtį, privalėjo nebesikratyti atsakomybės ir imtis realizuoti pokyčius, kuriems partija ir pritarė. Kitaip greičiausiai būtų likęs nesuprastas.
„Jeigu aš būčiau sakęs, kad rinkite mane pirmininku, keičiame koaliciją, bet aš vis tiek ten kažkaip saugiai būsiu Jonavoje, manau, kad būčiau pasirinkęs tokį labai trumpą politinį kelią“, – svarstė jis.
Tiesa, iki šiol M. Sinkevičius viešai taip ir nekritikavo premjerės I. Ruginienės, nors pastabų jai skriejo ypač daug. Paklaustas, kodėl to nedarė, aiškino, kad turbūt atrodytų keistai, jei partijos vadovas pradėtų viešai sakyti, kad Vyriausybės vadovė ar kiti komandos nariai nesusitvarko.
„Aš esu šalininkas tos pozicijos, kad girti reikia viešai, o kritiką išsakyti asmeniškai“, – pabrėžė M. Sinkevičius, pridūręs, kad pastabų ir pasiūlymų, bet ne kritikos, yra išsakęs visiems ministrams be išimties.
Jis teigė save matantis ne kaip tą lyderį, kuris auklėja visus „nuo galinės sėdynės“, bet mano galintis pasidalinti savo įžvalgomis.
„Ne viską galima priimti ir ne viską reikia priimti, bet patardavau taip, kaip aš matydavau, nes tam tikros politinės patirties turiu ir ja pasidalindavau“, – sakė M. Sinkevičius.
Kandidatų į ministrus dar neįvardija
Kandidatas į premjerus taip pat prakalbo ir apie atskirų ministrų tolimesnį likimą, bet konkrečių sprendimų dar nepagarsina. Portalas Lrytas jau rašė, kad, šaltinių teigimu, vidaus reikalų ministro vietą užimti ir Vladislavą Kondratovičių pakeisti galėtų socialdemokratas Martynas Katelynas.
Anot M. Sinkevičiaus, po skandalingos Registrų centro duomenų nutekėjimo istorijos akivaizdu, kad ministras neša tam tikrą politinį krūvį ir politinę atsakomybę, ir ją esą reikia vertinti kaip dedamąją. Bet ar ši istorija yra asmeninė V. Kondratovičiaus kaltė, pasak socialdemokratų lyderio – ne.
„Ar vis tiek tai jį atriboja nuo atsakomybės – klausimas. Bet vėlgi, manau, kad daug dalykų dėl duomenų nutekėjimo mes vertiname per politinę prizmę, bandome situaciją paversti arba konvertuoti šiek tiek į politiką, klausdami, kas atsakingas, kokios bus politinės pasekmės, bet yra ir teisėsaugos tyrimas, kuris, manau, duos daugiau atsakymų, kur buvo spragos, kas ir ko nematė, kokio senumo tos spragos“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Aš nelinkęs svaidytis visokiais nepamatuotais kaltinimais ir vertinimais, kurie stokoja turinio. Kai tas turinys bus akivaizdus ir bus ne politinio turinio, o tyrimo rezultatas, tada bus lengviau ir kalbėti apie atsakomybes“, – pažymėjo LSDP lyderis.
Jis taip ir neatsakė, ar rimtos politinės patirties neturintis M. Katelynas galėtų užimti vidaus reikalų ministro kėdę – tikino, jog patirties reikia, tačiau politikoje kartu svarbus ir veržlumas, noras veikti.
„Ir galbūt (reikia) net noro ne administruoti ir saugotis, bet drąsiai veikti. Kartais yra didesnio proaktyvumo poreikis.
Kartais patirtis, gyvenimo pamokos tave taip izoliuoja, kad tu saugaisi, labiau rezervuotai žiūri, o kartais tas jaunatviškumas be patirties irgi yra geras dalykas, nes jis parodo norą greitai, operatyviai spręsti klausimą, atsakomybės nebijojimą.
Visą laiką norisi to mikso“, – svarstė M. Sinkevičius.
Dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo į premjerus deleguojamas M. Sinkevičius taip pat kalbėjo mįslingai. Pasak jo, be Kinijos klausimo jam pačiam daug svarbiau yra amerikiečių karių rotacija.
LSDP lyderis pastebėjo, jog klausimas, kada atvyks naujoji rotuojama amerikiečių karių grupė, kol kas taip ir lieka neatsakytas.
„Tiesą sakant, man net keista, kad gal visuomenėje tas klausimas užduodamas gerokai rečiau nei kažkokie santykiai Taivano su Kinija. Užsienio politikos klausimus įgyvendina šalies prezidentas kartu su Vyriausybe – natūralu, kad tam tikri namų darbai, mano žiniomis, Užsienio reikalų ministerijoje dėl Taivano ir Kinijos yra atlikti“, – sakė kandidatas į premjerus.
Atsakė ir dėl „skeletų spintoje“
Kandidatas į ministrus pirmininkus klausimų apie vadinamuosius „skeletus spintoje“ trečiadienį sulaukė ir iš prezidento G. Nausėdos. Šalies vadovas prisipažino, kad jei jų būtų rasta, tai būtų didžiulis moralinis smūgis ir jam pačiam, kadangi M. Sinkevičiumi pasitiki.
Ar pats LSDP vedlys jaučiasi atsakęs į jau visus klausimus?
„Aš manau, kad visi klausimai šiai dienai yra atsakyti. Tų klausimų greičiausiai bus dar, jie galbūt bus užduodami. Ir aš klausimų, tiesą sakant, nebijau, manau, kad atsakymus turiu į visus klausimus ir tie klausimai manęs negąsdina.
Jei jie mane gąsdintų ar aš abejočiau, aš turbūt nebūčiau priėmęs tokio sprendimo ir davęs sutikimo kandidatuoti į tas pareigas. Nes jaučiu atsakomybę ne tik prieš valstybę ir mane nominuojantį asmenį, bet ir prieš savo šeimą, prieš savo bendruomenę.
Ir čia bandyti galvoti, kad aš esu kažkoks avantiūristas, kuris tiesiog nori pabandyti ir pažiūrėti, kas iš to gausis – manau, kad čia visai klaidingas mano įvaizdis. Manau, kad esu apgalvotas, racionalus žmogus, gyvenantis savo gyvenimą“, – tvirtino M. Sinkevičius.
Jis pridūrė, kad turi pažinčių, yra kažką „užgyvenęs ir paveldėjęs iš tėvų, senelių“, bet visi klausimai, kurie bus užduoti, jo negąsdina.
Mindaugas SinkevičiusGitanas NausėdaVyriausybė
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