Prokuroras jam siūlė skirti didesnę – 10 tūkst. eurų – baudą bei trejus metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje.
Tačiau teismas skyrė mažesnę baudą, o baudžiamojo poveikio priemonės nusprendė visiškai netaikyti.
Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, nes gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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Š. Čėsna kaltu neprisipažino ir prašė jį išteisinti. Į nusprendžio paskelbimą jis nebuvo atvykęs.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu Š. Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas transporto – degalų įsigijimo – išlaidas. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dyzeliną, atskirais atvejais išlaidas apmokėjo įmonei išduotomis kuro kortelėmis.
Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad tuometinis tarybos narys, galimai klastodamas tarybos nario išmokų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 4 tūkst. 424 eurus, priklausiusius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.
Meras žalą savivaldybei atlygino dar ikiteisminio tyrimo metu.
Bylos duomenimis, Š. Čėsna į savo, kaip tarybos nario, kuro išlaidas įtraukė įmonės „Telesita“ kuro kortele pirktus degalus. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje skelbiama, kad meras yra šios įmonės akcininkas, ir šiuo metu turi 50 proc. akcijų. 2015–2023 m. meras ėjo UAB „Telesita“ direktoriaus pareigas. Kaišiadoryse registruota įmonė užsiima mažmenine telekomunikacijų įrangos prekyba.
Meras teigė, kad įmonė jam buvo skolinga ir jis tokiu būdu dengė skolą – savivaldybė pagal pateiktus čekius pinigus pervesdavo jam.
Be minėtos įmonės Š. Čėsna savivaldybei pateikė dar kelių fizinių asmenų kortelėmis apmokėtą kurą. Vienas asmuo yra politiko bendrapavardis – Vytautas Čėsna. Meras pripažino, kad minėtas asmuo yra jo tėvas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) taip pat surinko duomenis, kad meras teikė ir partiečio, anksčiau tarybos nario pareigas ėjusio, dabartinio Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus kuro čekius.
Gegužę teisėsauga pranešė, kad pat įtarimai „čekiukų“ byloje pareikšti ir buvusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariui minėtam K. Petkevičiui.
Š. Čėsna tvirtino, kad dar po to, kai teisėsauga jam pareiškė įtarimus „čekiukų“ byloje, sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
Kauno apygardos teismasKaišiadorių rajonasKaišiadorių rajono savivaldybė
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