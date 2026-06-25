Lietuva su kitomis šalimis Ukrainos Išminavimo koalicijai skyrė 150 mln. eurų, perdavė įrangos už 608 mln. eurų

Reikiama technika perduota per Lvive vykusį Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos Ukrainos Išminavimo koalicijos susitikimą.
Tarp perduotos technikos yra visureigiai, minų ieškikliai, greitosios medicinos pagalbos automobiliai, 5 tonų sunkvežimiai, pėstininkų kovos mašinos (PKM), MRAP šarvuočiai, individualūs EOD komplektai, elektroninės kovos sistemos, minų tralai, mikroautobusai, išminuotojų rinkiniai ir naktinio matymo prietaisai.
„Lietuvos ir Islandijos vadovaujama Išminavimo koalicija tapo reikšminga tarptautine platforma, kuri nuo 2023 m. teikė įvairiapusę paramą Ukrainai. Mobilizuodami bendraminčių valstybių, privačių bendrovių ir organizacijų resursus, sustiprinome humanitarinio ir karinio išminavimo pajėgumus Ukrainoje bei prisidėjome prie šalies saugumo, ekonomikos ir bendruomenių atkūrimo“, – KAM pranešime cituojamas laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
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Per 2024–2026 m. laikotarpį Išminavimo koalicijos fondas, finansuojamas valstybių narių įnašais, sukaupė apie 150 mln. eurų. Už šias lėšas įsigyta ir Ukrainai pristatyta įrangos už 89 mln. eurų.
Tuo metu per 2024–2026 m. laikotarpį Lietuva į Koalicijos fondą skyrė 77 mln. eurų. Lietuva teikė ir dvišalę paramą, perduodama Ukrainai būtiną karinę bei inžinerinę techniką.
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Išminavimo koaliciją sudaro 23 šalys, penki stebėtojai ir dvylika partnerių.
Be to, nuo 2024 m. Ukrainai perduota arba neatlygintinai padovanota įrangos už 608 mln. eurų. Šią paramą suteikė Vokietija, Lietuva, Suomija, Danija, Airija, Islandija, Slovakija, JAV bendrovė „Tetra Tech“, Nyderlandų finansuojamas UNOPS projektas bei Kanados organizacija „Mriya Aid“.
2026 m. planuojama papildomai perduoti įrangos už 205 mln. eurų. Iš šiais metais numatytų 95 mln. eurų vertės pirkimų šiuo metu vykdomi įsigijimai už 46 mln. eurų – perkami MRAP šarvuočiai, sunkvežimiai, elektroninės kovos sistemos ir nuotolinio išminavimo sistemos.
Ukraina tebėra labiausiai minomis užteršta valstybė pasaulyje – maždaug trečdalis jos teritorijos vis dar užteršta minomis ir nesprogusiais sprogmenimis.
Plataus masto invazija į Ukrainą pradėta 2022 m. vasarį. Tuo metu karas prasidėjo dar 2014 m., Rusijai aneksavus Krymą ir pradėjus karo veiksmus Donbase.
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