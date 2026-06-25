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Lietuvos pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota, Latvija apgręžė 135

2026 m. birželio 25 d. 07:27
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą nebuvo apgręžtas nė vienas neteisėtas migrantas.
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Tačiau su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasienio pareigūnai trečiadienį į savo šalį neįleido 135 migrantų.
Lenkijos pareigūnai antradienį, kaip ir pirmadienį, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 829.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Migrantai iš BaltarusijosValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Lietuvos ir Baltarusijos pasienis

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