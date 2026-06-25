Lrytas paskelbus M. Sinkevičiaus dėliojamų kandidatų į ministrus pavardes – jų pačių reakcija

Kaip trečiadienį skelbė Lrytas, remdamasis šaltiniais, M. Sinkevičius svarsto keisti keturių socialdemokratams priklausančių ministerijų vadovus.
Į socialinės apsaugos ir darbo ministres grįžta Inga Ruginienė, į vidaus reikalų ministeriją projektuojamas partijos naujokas Martynas Katelynas, į aplinkos ministrus – parlamentaras Audrius Radvilavičius, kultūros ministrus – ministerijos kancleris Lukas Alsys arba viceministras Matas Drukteinis.
Šiose pareigose jie keistų Jūratę Zailskienę, Vladislavą Kondratovičių, „aušriečių“ deleguotą Kastytį Žuromską ir Vaidą Aleknavičienę.
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Iš premjerės pareigų pasitraukti turėjusi I. Ruginienė jau yra viešai patvirtinusi, kad grįžta dirbti ten, kur ir pradėjo savo politinį kelią – Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tiesa, anot šaltinių, siekdamas išsaugoti J. Zailskienę, „socdemų“ pirmininkas I. Ruginienei siūlė Aplinkos ministerijos vadovės vietą, tačiau ši atsisakė.
„Iš tikrųjų esu gavusi ne vieną tokio pobūdžio pasiūlymą ir turiu kaip tik laiko pagalvoti ir apsispręsti“, – praėjusią savaitę Seime kalbėdama apie galimą savo sugrįžimą į socialinės apsaugos ir darbo ministres atviravo I. Ruginienė.
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Dėl pačios Aplinkos ministerijos M. Sinkevičiui tenka nemažai pasukti galvą, nes šios ministerijos socialdemokratams jis neprojektavo, pagal pirminį planą ji turėjo atitekti demokratams. Lrytas žiniomis, į šią ministeriją svarstoma Aplinkos apsaugos komiteto nario, socialdemokrato A. Radvilavičiaus kandidatūra.
„Taip, teko kalbėtis su M. Sinkevičiumi. Mes apsikeitėme nuomonėmis, aš išgirdau premjero galbūt kaip kandidatui lūkesčius, kalbėjome. Buvo klausimai mano, kaip galimai būsimo kandidato į aplinkos ministrus, požiūris į vieną ar kitą galbūt tokį aktualesnį klausimą, nes Aplinkos ministerija yra pakankamai plati ir ten tikrai yra daug klausimų, kuriuos reikėtų spręsti, galbūt peržiūrėti kažką tokio“, – patvirtino A. Radvilavičius.
Politiko teigimu, yra keli galimi kandidatai į aplinkos ministrus. Jo manymu, viskas išsispręs per kelias dienas: „Galbūt mano viena iš pavardžių ir yra minima, bet aš kaip suprantu, kad dar kol kas turbūt galutinio sprendimo nėra, nes yra kelios pavardės minimos, kurios galėtų būti šitoje pozicijoje“.
Šaltinių teigimu, tarp tų galimų variantų yra ir Seimo socialdemokrato, ekologijos ir aplinkotyros magistro mokslinį laipsnį turinčio A. Mockaus pavardė. Panašu, kad noro užimti ministro postą jam pačiam netrūksta – po Lrytas publikacijos politikas feisbuke pasiskelbė įrašą, kuriame pats ir išdėstė savo privalumus.
„Vakar spaudoje pamatėme informaciją, buvo refleksija, sureaguota, galbūt matėte ir mano pasisakymus viešojoje erdvėje“, – į klausimą, ar sulaukė M. Sinkevičiaus siūlymo tapti aplinkos ministru, atsakė A. Mockus, omeny turėdamas minėtą publikaciją.
Socialdemokratas nesugebėjo atsakyti, ar pats kalbėjosi su M. Sinkevičiumi – į kiekvieną klausimą atsakė vėl sugrįždamas prie Lrytas straipsnio.
„Vienoje iš žiniasklaidos priemonių pasirodė informacija, kad vyksta diskusijos, kas aktualu mūsų valstybėje, kas bus naujieji ministrai, į kokias pozicijas, ir vienoje iš tų informacijų nuskambėjo mano pavardė. Pasidalinau šita informacija“, – dėstė A. Mockus.
„Tikrai svarstyčiau su didele atsakomybe, kadangi tai yra be galo sudėtinga sritis. Jeigu partijos pirmininkas priimtų tokį sprendimą ir būčiau tarp svarstomų kandidatų, tikrai rimtai pagalvočiau apie šią galimybę“, – neslėpė jis.
A. Mockus aiškino turintis patirties aplinkos apsaugos srityje.
„Keturis metus teko dirbti aplinkos apsaugos inspektoriumi. Puikiai pažįstu sistemą, turiu aplinkotyros magistro laipsnį ir viešojo administravimo magistro laipsnis taip pat papildė šitą sritį“, – sakė parlamentaras.
Tarp pirmųjų prioritetinių darbų, kuriuos matytų, jeigu taptų ministru, A. Mockus įvardijo sistemos efektyvumo analizę.
„Mes matome politiniame lauke (situaciją), bet su administravimo politika mes, ko gero, dar kaip politikai nesame tiek susipažinę. Ministerija tikrai plati, turi daug pavaldžių institucijų, tai pirmi darbai būtų esamos situacijos inventorizacija“, – komentavo socialdemokratas.
M. Sinkevičius norėtų keisti ir vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių. Į šią poziciją, kaip nurodo šaltiniai, pateikta Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotojo, parlamentaro M. Katelyno kandidatūra.
„Mes dažnai su pirmininku kalbamės, bet privačių pokalbių komentuoti aš nenorėčiau“, – šią informaciją nei patvirtino, nei paneigė M. Katelynas.
„Aš visas valstybės tarnybos pareigas vertinu atsakingai. Tikrai kiekvieną tokį pasiūlymą svarstyčiau, įvertinčiau, žiūrėčiau, kas iš to gali būti valstybei“, – pasiteiravus, ar jei sulauktų siūlymo užimti vidaus reikalų ministro pareigas, jį priimtų, atsakė socialdemokratas.
Apie tai, kad gali būti pakeista, tvirtino dar nieko negirdėjusi V. Aleknavičienė.
„Kadangi šiuo metu pas mus lankosi Heseno Landtago delegacija, tai vakar aš buvau su jais, tai tikrai negalėčiau komentuoti, kas buvo vakar pasakyta ar nepasakyta. Tiesiog dirbu savo darbą ir laukiu žinių“, – sakė V. Aleknavičienė.
Ji negalėjo atsakyti į klausimą, ar liks pareigose. Pasak laikinosios kultūros ministrės, kandidatas į premjerus M. Sinkevičius su ja apie tai dar nekalbėjo.
„Politika yra politika, niekada nežinai, kada tu užimi kažkokias pareigas ir kada tu jų neužimsi. Tai tiesiog sąžiningai dirbu toliau. Šiuo metu esu laikinai einanti kultūros ministrės pareigas ir stebėsime situaciją, lauksime žinių, kas bus toliau“, – komentavo socialdemokratė.
„Aš manau, kad partijos lyderis šiandien turi daug klausimų, kuriuos jis turi išspręsti, tai aš tikrai nesu iš tų žmonių, kur klausčiau pati, labai lįsčiau į akis ir klausčiau, koks bus atsakymas. Aš manau, kad svarbiausia, jog būtų priimti patys geriausi sprendimai ir kad visi kuo grečiau galėtų dirbti.
Ar tai būsiu aš, ar tai bus kitas žmogus, aš manau, kad visi siekiame tikslų, kuriuos išsikeliame“, – tikino V. Aleknavičienė.
Šaltinių teigimu, nors būsimasis premjeras ir norėtų pokyčio, bet ministro portfelį turėtų išsaugoti finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Į tas pačias pareigas M. Sinkevičius dar kartą teiks krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, švietimo ministrės Ramintos Popovienės ir susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūras.
Bent kol kas ministerijos vadovo kėdę, panašu, pavyks išsaugoti ir užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui. Tačiau tai gali būti tik kompromisinis variantas, kad G. Nausėda nesikabinėtų prie kitų kandidatūrų, o K. Budrio galva, pavyzdžiui, kristų vėliau, nepavykus įgyvendinti užduočių, kurios iš tiesų priklauso ne nuo jo vieno.
Po derybų su naujaisiais koalicijos partneriais tapo akivaizdu, kad pokyčiai turės įvykti Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijose, kurios atiteko demokratams: į nepartinės Marijos Jakubauskienės vietą siūlomas Linas Kukuraitis, į taip pat nepartinio Žygimanto Vaičiūno – Lukas Savickas, o „aušriečių“ deleguoto Andriaus Palionio kėdę užimti turėtų Kęstutis Mažeika.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaikys iki šiol valdytas Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas, į kurias vėl bus teikiamos Ritos Tamašunienės ir Edvino Grikšo kandidatūros.
Mindaugas SinkevičiusGitanas NausėdaVyriausybė
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