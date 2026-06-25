LSDP lyderis: vienu realiausių kandidatų į laikinojo Jonavos mero pareigas matyčiau V. Majauską

„Jei mano kandidatūra į ministro pirmininko pareigas bus patvirtinta ir man reikės palikti mero pareigas, pagal nustatytą tvarką laikinąjį merą paskirs savivaldybės taryba. Kaip vieną realiausių kandidatūrų šioms pareigoms matyčiau administracijos direktorių Valdą Majauską. Tai kompetentingas žmogus, ne vienus metus dirbantis Jonavai ir gerai žinantis savivaldybės darbus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė politikas.
Tuo metu savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms, M. Sinkevičiaus vertinimu, tiktų šio rajono vicemeras Povilas Beišys.
„Tai žmogus, turintis savivaldos patirties ir šiuo metu kuruojantis ne vieną svarbų projektą, susijusį su miesto infrastruktūra, verslo investicijomis Jonavoje“, – rašė LSDP lyderis.
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Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė dekretą, kuriuo teikia M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Kaip Eltai anksčiau nurodė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), jei dabartinis Jonavos rajono meras M. Sinkevičius taptų premjeru, pirmalaikiai rinkimai šiame rajone organizuojami nebūtų, mat iki eilinių rinkimų liko mažiau nei vieneri metai. Tokiu atveju, savivaldybei iki kitąmet vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų vadovautų savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
Socialdemokratas pažymėjo, kad į darbų tęstinumą savivaldybėje yra žiūrima atsakingai.
„Natūralu, kad tokiomis aplinkybėmis jonaviečiams bei tarybos nariams kyla klausimų dėl galimų pokyčių savivaldybės vadovybėje. Galiu patikinti, kad Jonava tikrai nebus palikta be atsakingo ir kompetentingo vadovavimo“, – rašė LSDP lyderis.
„Dar kartą pabrėžiu, kad galutiniai sprendimai dar nėra priimti. Laukia valstybės institucijų procedūros, Seimo sprendimas ir savivaldybės tarybos kompetencijai priklausantys klausimai. Tačiau man svarbu, kad jonaviečiai žinotų: apie darbų tęstinumą galvojame atsakingai“, – teigė jis.
M. Sinkevičius akcentavo, kad daugiau nei dešimtmetį turėjo garbę rūpintis Jonavos rajono savivaldybe, ir dėkojo vietos gyventojams už pasitikėjimą bei tarybos nariams ir savivaldybės administracijai už bendrą darbą.
Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų.
Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui laikinai toliau eiti pareigas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius praėjusią savaitę paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Praėjusį ketvirtadienį pasirašytoje naujoje koalicinėje sutartyje prie premjero pareigų įrašyta jo pavardė.
Ketvirtadienį vakare G. Nausėda M. Sinkevičiaus kandidatūrą turėtų pateikti Seimo plenariniame posėdyje.
Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Į premjerės pareigas socialdemokratė I. Ruginienė buvo paskirta pernai rugpjūtį. Jos vadovaujama Vyriausybė Seimui prisiekė praėjusių metų rugsėjį.
Šią kadenciją Vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.
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