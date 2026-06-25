M. Sinkevičius atskleidė, kurie būsimos Vyriausybės ministrai susitiks su prezidentu

Ketvirtadienį Seimui pristačius politiko kandidatūrą į Vyriausybės vadovo postą, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis sako, jog jau yra ministrų, kurių nominacijoms Prezidentūra uždegė žalią šviesą – jie tęs veiklą ir būsimame kabinete.
Vis tik, M. Sinkevičius konkrečių ministrų pavardžių įvardyti nepanoro – tik pasakė, kad darbus tęsiantys ministrai į Prezidentūrą susitikti su šalies vadovu nebus kviečiami.
„Tikrai man buvo užsiminta (ir kas gal palengvins sąlyginai ir jūsų darbą) – tie, kurie per kitą savaitę, turbūt, nebus kviečiami, tai reiškiasi, kad jie ir nebus kviečiami, nes jie tęs darbą“, – ketvirtadienio vakarą žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
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„Jeigu Robertas Kaunas, kaip dirbantis (ministras – Lrytas), tęs (darbą – Lrytas) – tai jis nekeičiamas, tai jis ir nekviečiamas. Tiesiog bus kviečiami naujokai. Tai jų bus nežinau, kiek tiksliai. Bet gali būti 6, 7“, – pridūrė jis.
Kaip bus su I. Ruginiene? Ji M. Sinkevičiaus Vyriausybėje vadovaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) – kitaip tariant, grįš ten, kur ir pradėjo darbą šioje Seimo kadencijoje.
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„Manau, kad prezidentas gal išimtį padarys“, – šyptelėjo M. Sinkevičius.
Klausiamas apie kitus „socdemų“ kandidatus į ministrus, būsimasis premjeras tikino, kad dar neturi visų atsakymų dėl jų ateities. Be to, nominacijas turės svarstyti LSDP prezidiumas – jį M. Sinkevičius norėtų sušaukti pirmadienį.
„Aš dar neturiu visų atsakymų. Yra ir partinės procedūros, mes turime partinius organus, kuriuose apsvarstome (kandidatūras – Lrytas). Ir vakar su prezidentu diskutuodami ties kokioms gal trimis ar keturiomis pozicijomis sakėme, kad „na, gal šitas“. Kai kuriuos variantus pristačiau su trimis klaustukais. Turėjome gyvą pokalbį“, – akcentavo jis.
Penktadienį paaiškės Demokratų „Vardan Lietuvos“ kandidatai į ministrus
Ketvirtadienio rytą laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius nurodė, kad partijos teikiamus kandidatus į energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus pristatys po penktadienį suplanuoto susitikimo su prezidentu. Tiesa, europarlamentaras pažymėjo, kad dar dėl to pasitars ir su bendrapavardžiu M. Sinkevičiumi.
Pastarasis tikino, kad leido V. Sinkevičiui atskleisti partijos siūlomas kandidatūras. Ir pridūrė: „Jeigu nuoširdžiai, jų dar niekas nežino?“.
Neoficialiai kalbama, kad į energetikos ministrus bus teikiama Luko Savicko, į sveikatos apsaugos ministrus – Lino Kukuraičio, o į žemės ūkio ministrus – Kęstučio Mažeikos kandidatūros.
Vis tik, paprašytas tai patvirtinti, M. Sinkevičius nesutiko.
„Dabar pasakysiu, tai paskui bendrapavardis įsižeis. Tegul jis pasako“, – tepasakė jis.
Atsakė, ką pažadėjo iš ministrės posto traukiamai J. Zalskienei
Kandidatas į premjerus taip pat patvirtino jau kurį laiką neoficialiai sklandžiusią žinią – iš SADM patraukiamai „socdemei“ Jūratei Zailskienei bus siūlomos Seimo vicepirmininkės pareigos.
„Jūratę Zailskienę tikrai norėtume matyti Seimo vicepirmininkės pozicijoje, ji tikrai puikiai su tuo susitvarkys. Ir tikiuosi, kad ant partijos pirmininko labai neįsižeis ir ilgai piktumo nelaikys, nes puikiai susitvarkė su savo darbu“, – sakė jis.
„Nes jokių priekaištų nėra, yra pagyrimai. Bet kartais taip atsitinka, čia ne Jūratės Zailskienės klausimas, čia pasikeitusios politinės konjunktūros ir kompozicijos klausimas“, – pridūrė jis.
Portalui Lrytas J. Zailskienė nurodė, kad sutiks su siūlomomis pareigomis.
„Pirmą kartą viešai nuskambėjo. Bet be abejo, kad taip (sutiks pretenduoti į Seimo vicepirmininkes – Lrytas)“, – sakė ji, neslėpdama, kad palikti SADM jai liūdna.
„Liūdna, nes labai tikrai padėjome daug ką ant bėgių, daug ką suplanavome. Bet aš neabejoju, kad bus tęstinumas ir manau, kad viskas bus gerai“, – akcentavo J. Zailskienė.
Kaip rašė Lrytas, ketvirtadienį Seimui buvo pristatyta M. Sinkevičiaus kandidatūra į premjerus. Planuojama, kad galutinį sprendimą Seimas priims kitą antradienį – birželio 30 d.
Iki tol kandidatas susitiks su Seimo frakcijomis, atsakys į jų klausimus.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jeigu M. Sinkevičius sulauks parlamentarų palaikymo, o šalies vadovas dekretu paskirs jį naujuoju Vyriausybės vadovu, „socdemas“ ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą, taip pat – pateikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
M. Sinkevičiaus Vyriausybė įgis įgaliojimus veikti, kai Seimas pritars jos programai. Vėliau, nuo per 3 mėnesius nuo darbo pradžios, Ministrų kabinetas parlamentui turės pateikti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą.
Mindaugas SinkevičiusPremjerasGitanas Nausėda
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