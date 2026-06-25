Po Lrytas straipsnio A. Mockus prakalbo, kad svarstytų tapti aplinkos ministru

„Tikrai svarstyčiau su didele atsakomybe, kadangi tai yra be galo sudėtinga sritis. Jeigu partijos pirmininkas priimtų tokį sprendimą ir būčiau tarp svarstomų kandidatų, tai aš tikrai, manau, pasižiūrėčiau į šitą galimybę“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams komentavo A. Mockus.
Naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, skelbė, kad į premjerus deleguojamas Mindaugas Sinkevičius į aplinkos ministrus svarsto Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių A. Mockaus ir Audriaus Radvilavičiaus kandidatūras.
A. Mockus aiškino turintis patirties aplinkos apsaugos srityje.
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„Keturis metus teko dirbti aplinkos apsaugos inspektoriumi. Puikiai pažįstu sistemą, turiu aplinkotyros magistro laipsnį ir viešojo administravimo magistro laipsnis taip pat papildė šitą sritį“, – sakė parlamentaras.
Tarp pirmųjų prioritetinių darbų, kuriuos matytų, jeigu taptų ministru, A. Mockus įvardijo sistemos efektyvumo analizę.
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„Mes matome politiniame lauke (situaciją – ELTA), bet su administravimo politika mes, ko gero, dar kaip politikai nesame tiek susipažinę. Ministerija tikrai plati, turi daug pavaldžių institucijų, tai pirmi darbai būtų esamos situacijos inventorizacija“, – komentavo socialdemokratas.
Pagal naują koalicinę sutartį, Aplinkos ministerija priklausys socialdemokratams. Šiuo metu jai laikinai vadovauja iš valdančiosios koalicijos pašalintos „Nemuno aušros“ deleguotas Kastytis Žuromskas.
Naujojoje Vyriausybėje gali būti ir daugiau pokyčių, susijusių ne tik su naujų koalicijos partnerių demokratų deleguojamais ministrais.
Portalo „Lrytas“ šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma keisti laikinąją kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir laikinąjį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių.
Ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos birželio 30 dieną.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Alvydas MockusAplinkos ministerijaMindaugas Sinkevičius
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