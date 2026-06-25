Seime prisiekė nauja VTEK narė J. Bernotaitė

Seimas J. Bernotaitę į pareigas paskyrė gegužės pabaigoje.
Ji yra baigusi studijas Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultete. Nuo 2022 metų vadovauja Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui.
VTEK sudaroma iš 5 narių. Po vieną kandidatą į komisijos narius Seimui teikia prezidentas, Seimo pirmininkas, premjeras, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba.
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VTEK narys yra valstybės pareigūnas, jo kadencija trunka 5 metus. Tas pats asmuo komisijos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.