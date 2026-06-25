Seime skinasi kelią siūlymas lapkritį surengti rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje

Už tai numatantį nutarimo projektą, kuriam yra pritaręs Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, ketvirtadienį po svarstymo vieningai balsavo 77 Seimo nariai.
Šį dokumentą, kurį yra pateikęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas, planuojama priimti kitą savaitę, birželio 30 d.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino jo Seimo nario mandatą.
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Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
Seimo nariaivienmandatės rinkimų apygardosVyriausioji rinkimų komisija (VRK)
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