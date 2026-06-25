Seimui pristatyta V. Valentinavičiaus kandidatūra į žvalgybos kontrolierius

„Tai yra pareigos, kurioms reikalingas ne tik profesinis pasirengimas, bet ir ypatingas valstybės sandaros, demokratinės kontrolės, žmogaus teisių ir nacionalinio saugumo pusiausvyros supratimas. Todėl šiai pareigybei reikalingas žmogus, gebantis dirbti atsakingai, nepriklausomai, santūriai ir principingai“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo J. Olekas.
„V. Valentinavičius yra kandidatas, kurio profesinė biografija leidžia pagrįstai teigti, kad jis šiuos reikalavimus atitinka. Daugiau nei dešimtmetį jis dirbo Seimo kontrolierių institucijoje, kurios esmė yra žmogaus teisių apsauga, viešojo administravimo priežiūra ir valstybės institucijų atskaitomybė žmogui“, – pabrėžė jis.
V. Valentinavičius: kontrolieriaus institutas nėra kliūtis žvalgybos darbui
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V. Valentinavičius tikino, kad kontrolierių institutas nėra kliūtis žvalgybos darbui. Be to, jis akcentavo, kad valstybėje turi būti veikiama vadovaujantis teisės viršenybės principais.
„Šias pareigas suprantu kaip vienas svarbiausių demokratinės valstybės pasitikėjimo mechanizmų. Žvalgybos institucijos veikia srityje, kurioje (...) du esminiai valstybės tikslai: nacionalinis saugumas ir žmogaus teisių apsauga. Valstybė privalo turėti stiprias ir veiksmingas žvalgybos institucijas, gebančias laiku nustatyti grėsmes, apsaugoti Lietuvos žmones, valstybės nepriklausomybę ir demokratinę santvarką“, – dėstė jis.
„Tačiau net ir saugumo poreikio sąlygomis valstybės galia turi veikti vadovaujantis teisės viršenybės principais, būti proporcinga ir nepriklausomai prižiūrima. Žvalgybos kontrolieriaus institutas nėra kliūtis žvalgybos institucijų darbui. Priešingai, profesionali, nepriklausomai prižiūrima institucija stiprina pačias žvalgybos institucijas“, – akcentavo kandidatas į žvalgybos kontrolierius.
Kaip prioritetines veiklos kryptis jis išskyrė sisteminės ir rizika grįstos žvalgybos priežiūros, asmens duomenų ir privatumo apsaugos vertinimo, prevencinės kontrolieriaus funkcijos stiprinimą, aiškesnį teisinį reguliavimą bei visuomenės pasitikėjimo didinimą.
V. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkas.
Dar vasarį jis buvo deleguotas į Valstybės pažangos tarybą. 2014–2024 m. jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau Žmogaus teisių skyriaus vedėju.
2021 metų gruodį Seimas nutarė įkurti Žvalgybos kontrolieriaus institutą. Įstatymas numato, kad įstaigoje turi veikti du žvalgybos kontrolieriai. Jų kandidatūras Seimui teikia parlamento pirmininkas.
Pirmasis žvalgybos kontrolierius Nortautas Statkus prisiekė Seime 2022 metų balandžio pradžioje.
Žvalgybos kontrolierius atlieka nuolatinę žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą, tikrina šių institucijų metodų taikymo pagrįstumą, teisėtumą, tiria galimus žmogaus teisių pažeidimus. Taip pat tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, nagrinėja žvalgybos pareigūnų skundus, teikia rekomendacijas žvalgybos institucijoms, aptikęs galimai padarytos nusikalstamos veikos požymių, kreipiasi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokurorą.
Seimo pirmininkasJuozas OlekasVytautas Valentinavičius
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