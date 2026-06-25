Siekiant patvirtinti naują Vyriausybę Seime – planas pratęsti pavasario sesiją

„Sakyčiau, kad reikėtų pratęsti iki liepos 14 d. Priklausys nuo to, kaip svarstysime“, – Seimo seniūnų sueigoje teigė J. Olekas.
„Du posėdžiai tada dar būtų“, – pabrėžė jis.
Parlamento vadovo teigimu, Vyriausybės programos bei sudėties svarstymas ir tvirtinimas galėtų vykti atitinkamai liepos 2 ir 7 arba liepos 7 bei 14 dienomis.
Galutinis ministrų kabineto vaizdas – vis dar neaiškus: pas G. Nausėdą atvykęs M. Sinkevičius sąrašo neturėjo
Seimas per metus renkasi į dvi sesijas. Šiuo metu vykstanti parlamento pavasario sesija prasidėjo kovo 10 d. ir baigiasi birželio 30 d.
Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų.
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Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius praėjusią savaitę paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui. Ketvirtadienį pasirašytoje naujoje koalicinėje sutartyje prie premjero pareigų įrašyta jo pavardė.
Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Juozas OlekasVyriausybėSeimas
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