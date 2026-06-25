Už vaiko raginimą sukurti pornografinį turinį – iki 8 metų laisvės atėmimas

Ketvirtadienį tokias sankcijas numatančias Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas vienbalsiai palaikė 77 Seimo nariai.
Joms įsigaliojus, tas, kas ragino vaiką sukurti pornografinio turinio dalyką, ar kitaip išnaudojo vaiką pornografinei produkcijai gaminti, bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų.
BK pataisas dėl vaikų išnaudojimo pornografiniam turiniui inicijavo Seimo narys liberalas Vitalijus Gailius. Jis pasiūlė panaikinti teisinę spragą, kuria, anot jo, naudojasi nusikaltėliai, permesdami atsakomybę vaikui, neva jis pats sukūrė, pats įkėlė, pats turėjo tikslą paskleisti pornografinio turinio dalykus.
Šiuo metu galiojančiame BK numatyta, kad tas, kas verbavo, vertė arba įtraukė vaiką dalyvauti pornografinio pobūdžio renginiuose, arba išnaudojo vaiką tokiems tikslams, arba išnaudojo vaiką pornografinei produkcijai gaminti, arba pelnėsi iš tokios vaiko veiklos, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų.
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ELTA primena, kad Vyriausybė savo išvadoje atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta trišalės Europos Sąjungos (ES) Tarybos, Europos Komisijos (EK) ir Europos Parlamento (EP) derybos tikintis, kad greitu metu bus pasiektas kompromisas ir patvirtinta naujos redakcijos europinė direktyva dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.
Patvirtinus pakeitimus, anot Vyriausybės, reikės atlikti sisteminę analizę ir patikslinti BK nuostatas, susijusias su vaikų seksualiniu išnaudojimu, pornografinės produkcijos gamyba ir vaikų viliojimu seksualiniais tikslais.
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