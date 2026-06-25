V. Aleknavičienė dar nežino, ar liks kultūros ministre: laukiu žinių

Neoficialiai kalbama, kad socialdemokrato M. Sinkevičiaus planuojamoje formuoti Vyriausybėje gali nelikti V. Aleknavičienės ir Vladislovo Kondratovičiaus, šiuo metu laikinai vadovaujančio Vidaus reikalų ministerijai (VRM).
„Kadangi šiuo metu pas mus lankosi Heseno Landtago delegacija, tai vakar aš buvau su jais, tai tikrai negalėčiau komentuoti, kas buvo vakar pasakyta ar nepasakyta. Tiesiog dirbu savo darbą ir laukiu žinių“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams komentavo V. Aleknavičienė.
Ji negalėjo atsakyti į klausimą, ar liks pareigose. Pasak laikinosios kultūros ministrės, kandidatas į premjerus, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas M. Sinkevičius su ja apie tai dar nekalbėjo.
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„Politika yra politika, niekada nežinai, kada tu užimi kažkokias pareigas ir kada tu jų neužimsi. Tai tiesiog sąžiningai dirbu toliau. Šiuo metu esu laikinai einanti kultūros ministrės pareigas ir stebėsime situaciją, lauksime žinių, kas bus toliau“, – komentavo socialdemokratė.
„Aš manau, kad partijos lyderis šiandien turi daug klausimų, kuriuos jis turi išspręsti, tai aš tikrai nesu iš tų žmonių, kur klausčiau pati, labai lįsčiau į akis ir klausčiau, koks bus atsakymas. Aš manau, kad svarbiausia, jog būtų priimti patys geriausi sprendimai ir kad visi kuo grečiau galėtų dirbti. Ar tai būsiu aš, ar tai bus kitas žmogus, aš manau, kad visi siekiame tikslų, kuriuos išsikeliame“, – pridūrė V. Aleknavičienė.
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Pateiks kandidatūrą Seimui
Ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Naujojoje Vyriausybėje gali būti pokyčių, susijusių ne tik su naujų koalicijos partnerių demokratų deleguojamais ministrais.
Portalo „Lrytas“ šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma keisti V. Aleknavičienę ir V. Kondratovičių. Pastarojo vietą, pasak portalo, galbūt galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas, o V. Aleknavičienės – Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys ar viceministras Matas Drukteinis.
Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos birželio 30 dieną.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
VyriausybėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Vaida Aleknavičienė
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