V. Kondratovičius ir V. Benkunskas aptarė sostinės saugumą, migracijos srautų valdymą

Ketvirtadienį vykusio susitikimo metu aptarti strateginiai klausimai, susiję su civilinės saugos stiprinimu migracijos srautais, infrastruktūros apsauga.
„Vilniaus atsparumas, kaip ir visos šalies saugumas, gali būti kuriamas tik glaudžiai veikiant kartu valstybei ir savivaldybei, kuri veikia arčiausiai žmogaus ir geriausiai mato realias rizikas vietoje. Ši partnerystė svarbi nuo kasdienės prevencijos iki kritinės infrastruktūros apsaugos bei bendro pasirengimo aukštesnio lygmens grėsmėms“, – po susitikimo sakė V. Kondratovičius.
Pasak ministro, prioritetas yra turėti subalansuotą migracijos politiką ir veiksmingą jos įgyvendinimą. Vidaus reikalų ministerija (VRM), anot jo, siekia užtikrinti, kad į šalį neatvyktų priešiškų užsienio valstybių piliečiai.
Susiję straipsniai
„Suprantame darbdavių poreikius, tačiau saugumas išlieka svarbiausias klausimas šiuo metu“, – akcentavo jis.
Jo teigimu, Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai turėtų mokytis lietuvių kalbos. Be to, pažymėjo V. Kondratovičius, būtent savivaldos vaidmuo ir yra esminis organizuojant ir įgyvendinant užsieniečių integracijos procesus.
Susitikimo metu aptarta ir priedangų sistema. Ministras priminė, kad savivaldybėms jau skirta daugiau nei 30 mln. eurų, už kuriuos atnaujinama per 800 priedangų. Iš jų beveik 4,8 mln. eurų skirta sostinės 92-iems priedangoms atnaujinti.
Taip pat aptarta, jog, siekiant geriau pasirengti oro pavojui, priedangose turėtų būti diegiami nuotoliniai durų prieigos valdymo sprendiniai – VRM kompensuos savivaldybėms šių technologinių sprendimų išlaidas.
Galiausiai, Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadas generolas Viktoras Grabauskas susitikime pristatė konkrečius žingsnius, įgyvendinant tarnybos ir Vilniaus savivaldybės bendradarbiavimo modelį saugant strateginius objektus.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas dešimties prioritetinių objektų – sostinės vandens, elektros, šilumos tiekimo ir kitų strateginių sistemų – apsaugai, kuri bus vykdoma sustiprintu režimu, kartu organizuojant bendras taktines pratybas bei mokymus.
Be to, reaguojant į dinamiškai augančias dronų grėsmes, mieste plėtojamos oro taikinių stebėjimo, identifikavimo ir neutralizavimo platformos, kurios bus pilnai integruojamos su Lietuvos kariuomenės pajėgumais.
V. Kondratovičiui įteikė Vilniaus gyventojų pasirašytą peticiją
Į susitikimą su ministru atvykęs V. Benkunskas su savimi atsinešė ir „simbolinę dovaną“ – raudonu kaspinu perrištas sostinės gyventojų pasirašytos peticijos už griežtesnę migracijos politiką Lietuvoje kopijas.
„Šiandien atėjau su tam tikra simboline dovana – per mėnesį laiko daugiau nei 22,5 tūkst. žmonių pasirašė peticiją“, – kalbėjo V. Benkunskas.
Vilniaus miesto meras teigė radęs bendrą sutarimą su ministru dėl griežtesnių migracijos politikos sąlygų Lietuvoje. Viena jų – reikalavimas, kad laikinąjį leidimą gyventi Lietuvoje po trijų metų galėtų prasitęsti tik tie užsieniečiai, kurie valstybinę kalbą mokėtų A2 lygiu.
„Galiu pasidžiaugti, kad pavyko išjudinti šią diskusiją, atkreipti dėmesį į migracijos temą, žinant, kad tikrai ta situacija per kelerius metus yra pasikeitusi“, – kalbėjo V. Benkunskas.
„Turime būti ta valstybė, o ypač Vilniaus miestas, kuris traukia talentus (…), bet lygiai taip pat turime matyti, iš kokių valstybių atvykstantiems žmonėms mes esame patraukli valstybė ir miestas“, – pridūrė jis.
Organizavo gyventojų parašų rinkimo akciją
Kaip skelbta, gegužės pradžioje V. Benkunskas priešais VRM suorganizavo parašų rinkimo akciją dėl griežtesnių migracijos sąlygų. Tuomet jis teigė pastarąjį mėnesį bandęs prisibelsti i ministro V. Kondratovičiaus duris diskusijai dėl migracijos politikos peržiūrėjimo, tačiau atsakymo tvirtino nesulaukęs.
Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras sulaukė ir oficialaus V. Benkunsko kreipimosi, siūlančio Seimui teikti jo rengtas įstatymo pataisas, numatančias, kad leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pro trejų metų būtų pratęsiamas tik tiems užsieniečiams, kurie valstybinę kalbą mokėtų ne prasčiau nei A2 lygiu bei turėtų šį faktą patvirtinantį dokumentą.
Reaguodamas į tai, V. Kondratovičius socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriame atsakė, kad tokių sprendimų nesiruošia priimti, nes tai – ne VRM kompetencijų sritis.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto tarybai priėmus užsienio kilmės gyventojų integracijos vykdymo veiksmų planą, sostinė pradeda įgyvendinti jame numatytas priemones. Nurodoma, kad lietuvių kalbos mokymasis yra prioritetinė plano dalis ir būtina sąlyga sėkmingam gyvenimui mieste. Tam ir kitai pagalbai užsieniečiams ketinama skirti 4,3 mln. eurų.
Balandį V. Benkunskas pristatė, kad sostinėje apsigyvenusiems užsieniečiams bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos jiems patogiausiu būdu – nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiėmimų iki akademinių kursų.