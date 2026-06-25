V. Kondratovičius sureagavo į G. Nausėdos priekaištus dėl RC skandalo: pasiteisinimų neieškau

„Jeigu prezidentas mato (mano atsakomybę – ELTA), tai, reiškiasi, mato. Mūsų, kaip Vyriausybės, irgi formatas yra toks, kad ministras pirmininkas viršininkas, darbdavys. Tai ta atsakomybė yra bendra. Čia daug ministerijų yra, politikų yra susidėjusių, atsakomybių iš mūsų pusės. (…) Žaidžiant ne tik būna įmušam tuos įvarčius, kartais ir praleidžiam tuos įvarčius. Kai sau įmušame, būna blogai“, – ketvirtadienį žurnalistams komentavo V. Kondratovičius.
„Šitoje vietoje nėra kažkokių pasiteisinimų, aš tikrai jų neieškau, arba kad kažko nėra padaryta – nesakyčiau taip“, – tęsė jis.
Kaip skelbta, trečiadienį po Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko ir į premjerus deleguojamo Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, šalies vadovas teigė, jog Vidaus reikalų ministerija (VRM) yra viena iš tų institucijų, kuri susiduria su daugiausiai problemų. Todėl, pasak jo, pokalbio su M. Sinkevičiumi metu buvo kalbėta apie kandidatą į šios ministerijos vadovo poziciją.
Įspėjo dėl padidėjusios Rusijos provokacijų grėsmės: iš kariuomenės – pranešimas gyventojams
Portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, skelbė, kad naujojoje Vyriausybėje gali nelikti laikinojo vidaus reikalų ministro V. Kondratovičiaus. Esą jį galėtų pakeisti Seimo narys Martynas Katelynas.
Pats į premjerus deleguojamas socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar nori pakeisti V. Kondratovičių. „Žinių radijui“ politikas sakė, kad formuodamas naująjį ministrų kabinetą atsižvelgs ne tik į kandidatų patirtį, bet ir į veržlumą bei operatyvumą.
Susiję straipsniai
Ketvirtadienio vakarą prezidentas Seimui pateiks M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos birželio 30 dieną.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Pagal Seimo trijų Seimo frakcijų pasirašytą koalicijos sutartį, demokratams atiteks Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos.
Parlamento Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaikys Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijų kuravimą. Kitos ministerijos priklausys socialdemokratams.
„Lryto“ šaltinių duomenimis, be kita ko, M. Sinkevičius svarsto keisti LSDP deleguotą laikinąją kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę. Esą jos pareigas galėtų perimti Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys arba viceministras Matas Drukteinis.
Portalo šaltinių teigimu, į aplinkos ministrus LSDP pirmininkas svarsto Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių socialdemokratų Alvydo Mockaus ir Audriaus Radvilavičiaus kandidatūras.