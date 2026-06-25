Taip ketvirtadienį politikas teigė žurnalistams Seime, paklaustas, ar gali įvardyti partijos teikiamus kandidatus į energetikos, sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministrus.
„Galėčiau ir šiandien (įvardyti kandidatus į ministrus – Lrytas), bet aš rytoj susitinku su prezidentu. Įvardinsiu juos pirmiausiai prezidentui. Aš tikiu, kad Mindaugas galbūt ir vakar juos paminėjo, bet vis tiek norėčiau pirma pats asmeniškai įvardinti prezidentui. Rytoj turime suplanuotą susitikimą 10 val. ryte. Po susitikimo su prezidentu, aš manau, netrukus ir sužinosite tas pavardes.
Bet, aišku, norėčiau susiderinti ir su Mindaugu, kaip jam yra komfortabiliausia, kaip tas pavardes pranešti“, – sakė V. Sinkevičius.
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„Turime įsivardiję po vieną aiškų (kandidatą – Lrytas), o ten bendrai žiūrėsime. Bet sakau, nesitikėkite kažkokių didelių siurprizų. Manau, kad daugmaž žmonės ir jų kompetencijos yra labai aiškios. Šioje vietoje, jeigu nekils kažkokių papildomų klausimų, tai stipriai jūsų nenustebinsime“, – dėstė jis.
Pagal koalicinę sutartį, „Vardan Lietuvos“ deleguos savo ministrus į tris – Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijas. Neoficialiai kalbama, kad kandidatai į šiuos postus – atitinkamai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
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Europarlamentaras nurodė, kad susitikimą su šalies vadovu inicijuoja pats prezidentas. Tai, kad pokalbio metu bus aptariamos „Vardan Lietuvos“ kandidatų į ministrus pavardės – nėra joks naujas žanras, patikino jis. Juk, pastebėjo V. Sinkevičius, preliminarų Ministrų kabineto paveikslą G. Nausėdai trečiadienį pristatė ir į premjerus nominuojamas „socdemų“ lyderis Mindaugas Sinkevičius.
„Esu susiderinęs su kandidatu į premjerus, nėra čia jokio naujo žanro. Tas sąrašas, kiek aš suprantu, yra derinamas. Tai nėra nieko naujo, nėra jokio naujadaro, nesibaiminkite“, – pažymėjo jis.
V. Sinkevičiaus teigimu, susitikimo metu veikiausiai bus aptarti ir kiti su naujosios valdančiosios koalicijos darbu susiję klausimai.
„Manau, tų klausimų ir prezidentas turi daug. Aišku, kad visų bendras interesas yra užtikrinti sėkmingą koalicijos darbą, sėkmingą Vyriausybės ateinantį darbą, susiderinti programas. Artėja biudžetas. Vakar prezidentas ir Mindaugui išsakė lūkesčius, susijusius su krašto apsauga, su tęstinumu, bet lygiai taip pat ir su demografija. Tai šioje vietoje, manau, labai svarbu, kad tas suderinamumas būtų.
Ir, be jokios abejonės, aš net neabejoju, kad prezidentui pirmininkavimas (Europos Sąjungos Tarybai – Lrytas) yra vienas iš tokių labai didelių prioritetų. Greičiausiai, bus klausimų, susijusių ir su pirmininkavimu“, – pridūrė V. Sinkevičius.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcija Seime pasirašė naują koalicijos sutartį.
Pakeitus valdančiąją daugumą, antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama XX-oji Vyriausybė. Naujasis kandidatas į premjerus – M. Sinkevičius – trečiadienį jau buvo susitikęs su šalies vadovu.
Ketvirtadienio vakarą Seimui turėtų būti pristatyta LSDP lyderio kandidatūra į ministrus pirmininkus.
Virginijus SinkevičiusDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ministrai
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