ELTA glaustai: link Lietuvos artėja kaitra, galimi karščių rekordai

Sinoptikai įspėjo apie artėjančią kaitrą, jau savaitgalis bus labai karštas, o pirmadienį temperatūra gali pakilti iki 37 lapisnių. Visgi politinis sezonas Lietuvoje tęsiasi toliau, nepaisant karštos vasaros ir atostogų – su prezidentu susitikęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius šalies vadovui pristatė kandidatų pavardes į tris ministerijas, o kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius teigia galintis užtikrinti, kad naujoji Vyriausybė neignoruos fiskalinės drausmės.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Su prezidentu susitikęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis pirmininkas V. Sinkevičius šalies vadovui pateikė kandidatų pavardes į Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijas. Į energetikos ministrus yra siūlomas Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas. Į sveikatos apsaugos ministrus siūlomas Linas Kukuraitis, o į žemės ūkio – Kęstutis Mažeika. Pasak V. Sinkevičiaus, nei prezidentas, nei kandidatas į premjerus, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pastabų dėl įvardytų pretendentų neišsakė. Dėl Ministrų kabineto dar turi apsispręsti ir Seimas.
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Laikinoji premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą dėl darbo vizitų, į kurių delegacijas įtraukė šeimos narius. I. Ruginienė teismo prašo panaikinti jai nepalankų birželio 9 d. VTEK sprendimą, kuriuo buvo konstatuota, jog politikė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, kai ši pavasarį su šeimos nariais vyko į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane bei pasirašė delegacijų, kuriose buvo ir jos artimieji, sudarymo potvarkius. Laikinoji Vyriausybės vadovė tikina, kad sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas, neatitinka gerojo viešojo administravimo principų, todėl turi būti panaikintas. Dokumente Regionų administraciniam teismu akcentuojama, kad VTEK sprendimą priėmė, ignoruodama ilgametę nusistovėjusią tvarką dėl delegacijų sudarymo. Kartu argumentuojama, jog net jei ir į delegacijos sudėtį įtraukiami premjero šeimos nariai, tai savaime nereiškia siekio, kad vizitas atneštų naudą Vyriausybės vadovui ar jo šeimai.
Sinoptikai sako, kad Lietuvos link artėja kaitra – jau šios dienos bus labai karštos, o pirmadienį temperatūra gali pakilti iki 37 laipsnių. Tai per spaudos konferenciją penktadienį pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Prognozių ir perspėjimo skyriaus sinoptikė Elena Klyukina. Pasak jos, iš Vakarų Europos ateinanti kaitra šalyje laikysis artimiausiais tris paras. Šeštadienį oras įkais iki 28–33, karščiausia bus pietvakariniuose rajonuose. Sekmadienį temperatūra gali pakilti net iki 31–36 laipsnių. Antradienį kaitra turėtų baigtis ir karštis trauksis į rytus. Gyventojams rekomenduojama per kaitrą būti vėsesnėse patalpose su ventiliatoriais ar oro kondicionieriais, nuolat gerti vandenį, vengti alkoholinių gėrimų, gėrimų su kofeinu, cukrumi, saldikliais. Automobiliuose raginama nepalikti vaikų, senyvo amžiaus žmonių, gyvūnų, nes transporto priemonė įkaista per 15 minučių, o lauke dirbantys darbuotojai kas pusantros valandos turėtų atsivėsinti vėsiose patalpose.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis pirmininkas V. Sinkevičius teigia, kad jo vadovaujama politinė jėga greičiausiai parems opozicinių partijų Seime kreipimąsi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų. Politiko teigimu, visas įstatymo priėmimo procesas buvo chaotiškas, o pats galutinis įstatymo variantas – keistas kratinys, nors Konstituciją atitikti ir gali. Anot jo, nieko blogo, kad KT pasižiūrėtų, ar įstatymas atitinka Konstituciją.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus. Teigiama, kad anglų kalbos, filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkiai, pasak institucijos, yra aukštesni nei pernai. Matematikos egzamino rezultatai tuo metu, pasak švietimo institucijos, buvo artimi pernykščiams.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Kandidatas į premjerus M. Sinkevičius teigia galintis užtikrinti, kad naujoji Vyriausybė neignoruos fiskalinės drausmės. Pasak politiko, Vyriausybės programa bus įgyvendinama atsakingai, įvertinant valstybės finansines galimybes. Vis dėlto, anot politiko, būtų naivu sakyti, kad bus lengva. Ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Socialdemokratų lyderis pažymėjo, kad tarp prioritetinių sričių išlieka valstybės saugumo stiprinimas, ekonomikos augimas, socialinės atskirties mažinimas ir kiti sprendimai, gerinantys žmonių kasdienybę. Seimo tribūnoje pristatydamas savo kandidatūrą M. Sinkevičius taip pat dėmesį atkreipė į demografinės krizės sprendimą.
Suomijos gynybos pramonės bendrovė „Patria“, Lietuvai planuojant įsigyti 936 „Patria 6x6“ ratinius šarvuočius, pradeda derybas dėl technologijų perdavimo ir vietinės gamybos Lietuvoje. Bendrovė pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą su Lietuvoje veikiančia gynybos pramonės įmone „Kovo Armor“. Memorandumas inicijuos detalias derybas dėl pramoninio bendradarbiavimo, apimančio vietinę gamybą, technologijų perdavimą bei darbuotojų kvalifikacijos stiprinimą. Pasak bendrovės, bendradarbiavimo modelis apims ne tik šarvuočių gamybą, bet ir integruotą logistiką, atsarginių dalių tiekimą bei techninį aptarnavimą Lietuvoje. „Patria“ taip pat ketina šalyje kurti platesnį ilgalaikių partnerių tinklą. Teigiama, jog tiekimas būtų derinamas prie nacionalinių įsigijimų grafiko. Gegužę, po Valstybės gynimo tarybos (VGT) susitikimo, prezidentas G. Nausėda paskelbė, jog Lietuva ketina įsigyti 936 „Patria 6x6“ ratinius šarvuočius kariuomenei.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Kryme paskelbta nepaprastoji padėtis. Rusijos aneksuoto pusiasalio valdžios institucijos šiuo žingsniu siekia sušvelninti ekonominius vis dažnėjančių Ukrainos oro atakų padarinius. Krymas susiduria su stipriu degalų trūkumu ir elektros tiekimo pertraukimais, kuriuos sukėlė Ukrainos smūgiai prieš pusiasalį aprūpinančią infrastruktūrą pietų Rusijoje. Maskvos paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas pripažino, kad Rusijos kariuomenė visiškai apsaugoti pusiasalio nesugeba, tačiau vylėsi, kad nepaprastoji padėtis sudarys sąlygas „greitai išspręsti užduotis, susijusias su visų sektorių stabilaus veikimo užtikrinimu“.
Reaguodama į Kyjivo prašymą, Europos Sąjunga (ES) pasiūlė nebesuteikti pabėgėlių apsaugos naujai atvykstantiems karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Ši apsauga jiems sudaro sąlygas apsigyventi bloko šalyse, suteikia teisę dirbti ir galimybę gauti medicininę pagalbą, socialinę paramą bei išsilavinimą. Pagal Europos Komisijos pasiūlymą šios sąlygos kitiems ukrainiečiams bus pratęstos iki 2028 m. kovo mėn., įskaitant ir karo tarnybos amžiaus vyrams, kurie jau gyvena valstybėse narėse. Europos Komisijos siūlomas priemones dar turi patvirtinti ES valstybės narės.
Europoje toliau tęsiasi karščio banga. Paryžiuje dėl karščių policijos prašymu savaitgalį atidedamos „Pride“ eitynės ir muzikos festivalis, nuo penktadienio iki sekmadienio ryto uždraudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose. Pasak naujienų agentūros AFP analizės, penktadienį Europoje mažiausiai 150 mln. žmonių patirs daugiau nei 35 laipsnių Celsijaus temperatūrą, o apie 420 mln. žmonių visoje Europoje (išskyrus Turkiją) – t. y. apie 70 proc. gyventojų – bus paveikti daugiau nei 30 laipsnių temperatūros. Per karščio bangą Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje buvo sumušti temperatūros rekordai, o dabar itin aukšta temperatūra numatoma didelėse dalyse Vengrijos, Belgijos ir Liuksemburgo.