„Sveikatos apsaugos sistema yra be galo sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių, daugybę įtampų, daugybę povandeninių srovių ir šitoje vietoje aš turbūt labiausiai nerimaučiau arba bent jau kol kas neturiu atsakymų į visus klausimus – bet ir negaliu į juos turėti, nes dar nesusitikau su kandidatu, – ar ponui L. Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją šitoje sistemoje“, – interviu LNK „Žinioms“ penktadienį sakė G. Nausėda.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius penktadienį G. Nausėdą informavo, kad partija į energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrus siūlo parlamentarus Luką Savicką, L. Kukuraitį bei Kęstutį Mažeiką.
Prezidentas tikino neturintis abejonių dėl L. Savicko — matė jį kaip ministrą, pastebėjo jo energiją, pasiryžimą ir geras intencijas.
Susiję straipsniai
„Tai yra žmogus, dirbantis, mano supratimu, valstybės labui – nekelia dėl to jokių abejonių“, – aiškino valstybės vadovas.
K. Mažeika, kaip priminė G. Nausėda, Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje dirbo aplinkos ministru. Tąkart, pasak prezidento, tarp jų galbūt buvo tam tikrų skirtingų nuomonių kai kuriais klausimais.
„Bet tai buvo aplinkos ministro pozicija. Žemės ūkio ministro pozicija yra kiek kitokia. Ir šitoje vietoje taip pat mes matome tikrai labai daug skirtingų interesų ir pirmiausia aš žvelgiu į naują finansinę perspektyvą, kurią jau iš esmės pradėjome svarstyti Europos Vadovų Taryboje. Ir čia reikės už mūsų žemdirbių interesus pakovoti. Pakovoti reikės ne tiktai prezidentui, bet žemės ūkio ministrui taip pat“, – LNK „Žinioms“ pažymėjo valstybės vadovas.
Gali keistis 6–7 ministrai
Ketvirtadienio vakarą G. Nausėda Seimui pateikė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Parlamentarai dėl jo kandidatūros balsuos kitą savaitę.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
Kandidatas į premjerus, LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius sakė, kad naujojoje Vyriausybėje gali keistis 6–7 ministrai.
Gali būti pokyčių, susijusių ne tik su naujų koalicijos partnerių demokratų deleguojamais ministrais.
Portalo „Lrytas“ šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma taip pat keisti Vaidą Aleknavičienę ir Vladislavą Kondratovičių. Pastarojo vietą, pasak portalo, galbūt galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas, o Vaidos Aleknavičienės – Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys ar viceministras Matas Drukteinis.
Neoficialiai skelbiama, kad į aplinkos ministrus socdemai gali siūlyti vieną iš Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių – Audrių Radvilavičių arba Alvydą Mockų.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Linas KukuraitisMindaugas Sinkevičius
Rodyti daugiau žymių