„Aš manau, kad buvo tam tikro, sakyčiau, neadekvataus požiūrio į ponios I. Ruginienės veiklą, norėčiau iš dalies ir apginti ją – tikrai jai nebuvo lengva. Buvo padaryta klaidų, buvo padaryta ir komunikacinių klaidų.
Kai kuriomis silpnybėmis ir klaidomis buvo šiek tiek hipertrofuotai pasinaudota. Mano manymu, ji tikrai labai stengėsi, ji tikrai nuoširdžiai dirbo, stengėsi atsakyti į tam klausimus ir ieškoti sprendimų, tame tarpe – ir su mūsų institucija.
Aš nerašyčiau labai žemo pažymio. Aš rašyčiau – tikrai rašyčiau daugiau nei daugelis ypač iš opozicijos kylančių politologų rašo jai“, – interviu LNK „Žinioms“ sakė prezidentas G. Nausėda.
Iš demokratų – pirmosios kandidatų pavardės: nei iš G. Nausėdos, nei iš M. Sinkevičiaus pastabų nesulaukė
Paprašytas patikslinti, kokiu pažymiu įvertintų I. Ruginienės darbą, prezidentas atsakė, kad 7-etu.
„Tikrai daugiau negu penki, būtų visas septynetas“, – sakė jis.
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Kaip skelbta, antradienį G. Nausėda pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės I. Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų.
Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Šią kadenciją Vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.
Sprendimų paieška per sutarimą rodys, ar M. Sinkevičiui sekasi vadovauti Vyriausybei
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad gebėjimas rasti sprendimus kartu ieškant sutarimo ne tik su valdančiosios koalicijos partneriais, bet ir su opozicija bus pagrindinis kriterijus, pagal kurį jis vertins, ar Mindaugui Sinkevičiui sekasi premjero darbas.
„Aš pirmiausia vertinčiau bendrą šalies situaciją ir tam tikrą konsensuso paiešką ne tik tarp valdančiosios koalicijos partnerių, bet ir su opozicija. (…) Jeigu jam pavyks nuraminti aistras ir vis dėlto siekti sprendimų, o ne vien tik ginčų dėl ginčų – sprendimų paieška per sutarimą – man tai būtų turbūt svarbiausias kriterijus, pagal kurį vertinčiau, kad jam sekasi“, – interviu LNK „Žinioms“ penktadienį sakė G. Nausėda, paklaustas, pagal kokį rodiklį spręs, kad M. Sinkevičius yra geras premjeras.
„Ir atvirkščiai – jeigu (…) švilpukas girdėsis, bet karo nebus ir judėjimo nebus, tada, be abejo, reikėtų daryti gerokai prastesnes išvadas“, – tęsė jis.
Šalies vadovo manymu, siekiant įvertinti ministro pirmininko darbą, nereikės laukti 100 dienų. Esą parodyti savo kompetenciją premjeras galės artimiausiais mėnesiais, prasidėjus 2027 metų valstybės biudžeto formavimui, kuris, pasak prezidento, bus sudėtingas.
„Pažiūrėsime, aš manau, kad 100 dienų tikrai nereikės laukti. Manau, kad jau artimiausiais mėnesiais, kai prasidės tikrai sudėtingos derybos – aš jau neabejoju ir matau visus požymius, kad 2027 metų biudžetas bus svarstomas sunkiai, įtemptai, nes turime daug visokiausių ambicijų ir kartu turime daugybę finansinių apribojimų, į kuriuos turime įtilpti – čia derybos lengvos bet kuriuo atveju nebus. (...) Ir čia premjeras turbūt pirmiausia galės pasireikšti ir parodyti, ką jis gali“, – sakė G. Nausėda.
Ketvirtadienio vakarą G. Nausėda Seimui pateikė Lietuvos socialdemokratų partijos vadovo M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos birželio 30 dieną.
Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį Vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų.
Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas.
20-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius praėjusią savaitę paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Inga RuginienėGitanas NausėdaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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