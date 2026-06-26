„Patvirtinu, jog skundas yra įteiktas teismui“, – Eltai sakė laikinosios ministrės pirmininkės I. Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Skundas, su kurio turiniu susipažino ELTA, pateiktas Regionų administraciniam teismui.
Šiame dokumente nurodoma, kad I. Ruginienė teismo prašo panaikinti jai nepalankų birželio 9 d. VTEK sprendimą, kuriuo buvo konstatuota, jog politikė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
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„(VTEK – ELTA) sprendimas yra nepagrįstas, neteisėtas, neatitinka gerojo viešojo administravimo principų, todėl turi būti panaikintas“, – teigiama I. Ruginienės skunde.
Dokumente akcentuojama, kad VTEK sprendimą dėl I. Ruginienės darbo vizitų, kuriuose dalyvavo ir jos šeimos nariai, priėmė, ignoruodama ilgametę nusistovėjusią tvarką dėl delegacijų sudarymo.
„VTEK ignoravo beveik trisdešimt metų nusistovėjusią vyriausybinių delegacijų sudarymo bei vyriausybinių delegacijų narių išlaidų apmokėjimo praktiką, kurios laikėsi ne tik pati pareiškėja (I. Ruginienė – ELTA), tačiau ir vyriausybines delegacijas koordinuojančios valstybės institucijos. VTEK net nenagrinėjo pareiškėjos bei valstybės institucijų argumentų, kurie patvirtina, kad pareiškėjos elgesys atitiko teisinį reguliavimą, nacionalinį bei tarptautinį diplomatinį protokolą bei Lietuvos Respublikoje per trisdešimt metų nusistovėjusią ir nuosekliai taikomą vyriausybės vadovo delegacijų organizavimo praktiką“, – nurodoma skunde.
Teismui pateiktame dokumente taip pat pabrėžiama, jog būtent Vyriausybės vadovas pasirašo potvarkius dėl delegacijų, vykstant į darbo vizitus, sudėčių. Skunde teigiama, kad būtent tokią tvarką numato teisės aktai.
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Dokumente kartu argumentuoja, jog net jei ir į delegacijos sudėtį įtraukiami premjero šeimos nariai, tai savaime nereiškia siekio, kad vizitas atneštų naudą Vyriausybės vadovui ar jo šeimai.
„Ministras pirmininkas, pasirašydamas tokio pobūdžio potvarkius (net jei į oficialios delegacijos sudėtį įtraukiamas jis pats ar jo šeimos nariai) nesprendžia dėl savo ar savo šeimos narių privačių interesų, kaip jie yra apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, t. y. dėl tokio sprendimo neatsiranda jo (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine ar neturtine nauda, moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas. Atitinkamos oficialios delegacijos sudėties vienintelis tikslas – tinkamai pagal tarptautinio protokolo ir oficialių vizitų organizavimo praktiką atstovauti Lietuvos valstybei“, – dėstoma dokumente.
Skunde nurodoma, kad I. Ruginienės darbo vizitų atveju premjerė teisėtai į delegacijos sudėtį įtraukė savo šeimos narius ir nurodė, kad jų išlaidos bus apmokamos iš Vyriausybės kanceliarijos ir atitinkamų institucijų lėšų.
Teismui nurodoma, kad skundžiamu VTEK sprendimu yra kompromituojamos ministro pirmininko galimybės tinkamai atstovauti šaliai.
„VTEK sprendimu kuriamas precedentas, pagal kurį yra smarkiai devalvuojamas Lietuvos (...) Vyriausybės vadovo vaidmuo, o nemaža dalis iki šiol buvusių Lietuvos (...) ministrų pirmininkų galėtų būti de facto pripažinti šiurkščiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidėjais. Laikantis VTEK sprendimu formuojamos praktikos bei sprendime dėstomų motyvų, yra kompromituojama Lietuvos (...) Vyriausybės vadovo galimybė tinkamai atstovauti Vyriausybei bei vadovauti jos veiklai, taip pat menkinama ir pati Vyriausybė bei Vyriausybės galimybė vykdyti (...) Konstitucijoje įtvirtintas funkcijas“, – teigiama skunde.
Įžvelgė šiurkštų įstatymo pažeidimą
VTEK birželį nutarė, kad pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi bei delegacijų, kuriose buvo ir jos artimieji, sudarymų potvarkius pasirašiusi Vyriausybės vadovė I. Ruginienė šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
VTEK tuomet taip pat pateikė I. Ruginienei nurodymą grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias patirtas išlaidas Vyriausybės kanceliarijai.
Pagrindiniu motyvu tokiam VTEK priimtam sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarymo. Komisijos teigimu, pagal įstatymą, artimieji gali padėti atstovauti valstybei, tačiau tai esą turi būti daroma laikantis galiojančių normų.
ELTA primena, kad kovo pradžioje I. Ruginienė su oficialiu vizitu lankėsi Italijoje ir Vatikane. Kelionėje ją lydėjo ne tik oficiali delegacija, bet ir šeimos nariai – sutuoktinis ir du vaikai. Delegacijos narių komandiruotės išlaidas numatyta apmokėti iš Vyriausybės kanceliarijos lėšų. Dėl to viešojoje erdvėje premjerė sulaukė klausimų, o Seimo narė Agnė Širinskienė kreipėsi į VTEK.
Klausimų anksčiau buvo sukėlusi ir premjerės komandiruotė į 2026-ųjų Žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Kaip rašė naujienų portalas „Lrytas“, premjerės delegacija, kurioje buvo ir jos vyras Vismantas Ruginis, Milane viešėjo penkias dienas. Komandiruotės išlaidos, įskaitant I. Ruginienės vyro, buvo apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų lėšų.
Inga RuginienėVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)skundas
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