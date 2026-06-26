LSDP lyderis: galiu užtikrinti – fiskalinė drausmė naujojoje Vyriausybėje nebus ignoruojama

Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
„Iš Seimo narių sulaukiau ne vieno klausimo apie tai, kaip naujosios Vyriausybės tikslai derės su valstybės biudžeto galimybėmis. Būtų naivu sakyti, kad visi siekiai bus lengvai įgyvendinami.
Tačiau visada vadovaujuosi principu: pirmiausia reikia ieškoti galimybių tikslams pasiekti, o ne pasiteisinimų, kodėl to padaryti neįmanoma“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė politikas.
G. Nausėda Seimui pristatė M. Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus: „Lietuvai reikia atsakingos lyderystės“
„Tuo vadovaujuosi ir dabar, galvodamas apie naujosios Vyriausybės užduotis. Kartu galiu užtikrinti – fiskalinė drausmė nebus ignoruojama, o Vyriausybės programa privalės būti įgyvendinama atsakingai, įvertinant valstybės finansines galimybes“, – pridūrė jis.
Socialdemokratų lyderis pažymėjo, kad tarp prioritetinių sričių išlieka valstybės saugumo stiprinimas, ekonomikos augimas, socialinės atskirties mažinimas ir kiti sprendimai, gerinantys žmonių kasdienybę.
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Ketvirtadienį Seimo tribūnoje pristatydamas savo kandidatūrą M. Sinkevičius taip pat dėmesį atkreipė į demografinės situacijos sprendimą. Pasak jo, reikalinga nuosekli politika, apimanti būsto prieinamumą, darbo ir šeimos derinimą, kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas, stipresnius regionus, ekonominį saugumą, bendruomeniškumo stiprinimą ir jaunų žmonių pasitikėjimą savo ateitimi.
Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Tai numatyta padaryti jau kitos savaitės antradienį vyksiančiame Seimo posėdyje.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Mindaugas SinkevičiusVyriausybė
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