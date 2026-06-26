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LSDP lyderis: galiu užtikrinti – fiskalinė drausmė naujojoje Vyriausybėje nebus ignoruojama

2026 m. birželio 26 d. 13:13
Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis (LSDP) Mindaugas Sinkevičius žada, kad naujoji Vyriausybė atsižvelgs į fiskalinę drausmę ir jos programa bus įgyvendinama atsakingai, įvertinant valstybės finansines galimybes. Vis dėlto, anot politiko, būtų naivu sakyti, kad bus lengva.
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Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
„Iš Seimo narių sulaukiau ne vieno klausimo apie tai, kaip naujosios Vyriausybės tikslai derės su valstybės biudžeto galimybėmis. Būtų naivu sakyti, kad visi siekiai bus lengvai įgyvendinami.
Tačiau visada vadovaujuosi principu: pirmiausia reikia ieškoti galimybių tikslams pasiekti, o ne pasiteisinimų, kodėl to padaryti neįmanoma“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė politikas.

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„Tuo vadovaujuosi ir dabar, galvodamas apie naujosios Vyriausybės užduotis. Kartu galiu užtikrinti – fiskalinė drausmė nebus ignoruojama, o Vyriausybės programa privalės būti įgyvendinama atsakingai, įvertinant valstybės finansines galimybes“, – pridūrė jis.
Socialdemokratų lyderis pažymėjo, kad tarp prioritetinių sričių išlieka valstybės saugumo stiprinimas, ekonomikos augimas, socialinės atskirties mažinimas ir kiti sprendimai, gerinantys žmonių kasdienybę.
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Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Mindaugas SinkevičiusVyriausybė
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