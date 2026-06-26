Šią kadenciją jau antrą kartą koalicijos sudėtyje atsidūrusiems demokratams „socdemai“ delegavo tris ministerijas – Energetikos, Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos.
Tiesa, pastarąją demokratams jie perleido patys, paaukodami savo ministrę Mariją Jakubauskienę.
Anksčiau V. Sinkevičius teigė, kad jo vadovaujama politinė jėga turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai priskirtą ministeriją. Jis pridūrė, kad kandidatų pavardės suderintos ir su M. Sinkevičiumi.
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Jau kurį laiką buvo projektuojama, kad energetikos ministru taptų Lukas Savickas, žemės ūkio – Kęstutis Mažeika, o sveikatos apsaugos – Linas Kukuraitis.
Ką aptarė?
V. Sinkevičiaus ir G. Nausėdos susitikimas penktadieno rytą truko kiek mažiau nei valandą. Po jo V. Sinkevičius galutinai patvirtino, kad demokratai į ministrus siūlo būtent L. Savicko, L. Kukuraičio ir K. Mažeikos kandidatūras.
„Vėlgi, visos šios kandidatūros buvo aptartos su būsimu galimu premjeru, nes dar reikia patvirtinimo, M. Sinkevičiumi. (...) Bet tai yra tik kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia Vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime“, – nurodė demokratų laikinasis pirmininkas.
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Pasak V. Sinkevičiaus, pastabų ar kokių nors neigiamų pastebėjimų iš savo bendrapavardžio dėl šių kandidatų jis nesulaukė.
„Tai visgi yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai, tai tikiu, kad tas darbas Vyriausybėje bus sklandus.
Nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantys valstybiškai – kokio principo ir reikia, dirbant Vyriausybėje“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
„Žinau. Net neabejoju, kad puikiai susitvarkys“, – žurnalistams priminus, kad L. Kukuraitis anksčiau vadovavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, o ši nuo sveikatos srities šiek tiek skiriasi, atsakė politikas.
Su prezidentu V. Sinkevičius tikino kalbėjęsis apie svarbiausius prioritetus, pradėtus darbus ir jų tęstinumą, taip pat apie tai, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai nereikės pamiršti ir stiprių viceministrų.
„Be jokios abejonės, kad ministrų kandidatūros svarbios, bet nepamiršti ir netgi viceministrų stiprių kandidatūrų, nes kai kalbame apie pirmininkavimą, tai ministrai ne viską suspės, ir, aišku, kad tai yra vienas iš prioritetų prezidentui“, – nurodė demokratų lyderis.
O jeigu visgi nutiktų taip, kad šios pavardės G. Nausėdai netiktų ir prireiktų ieškoti kitų?
„Šiandien nespekuliuokime, likime prie šių pavardžių. Aš neišgirdau jokių pastabų nei iš būsimo ministro pirmininko, nei iš prezidento“, – patikino V. Sinkevičius.
Primename, kad naujoje M. Sinkevičiaus Vyriausybėje Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija (LVŽKŠS) išlaikys Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijų kuravimą, o kitos ministerijos priklausys socialdemokratams.
Vis tik naujojoje Vyriausybėje gali būti pokyčių, susijusių ne tik su naujų koalicijos partnerių demokratų deleguojamais ministrais.
Portalo Lrytas šaltinių duomenimis, kliba ir kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma keisti laikinąją kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir laikinąjį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių.
M. Sinkevičiaus manymu, naujojoje Vyriausybėje iš viso gali pasikeisti 6–7 ministrai.
Seimas dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Planuojama, kad dėl to Seimas balsuos birželio 30 dieną.
Virginijus SinkevičiusGitanas NausėdaVyriausybė
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