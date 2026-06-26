Po kritikos dėl galimų sąsajų su medienos pramone – kandidato į aplinkos ministrus atsakas

„Sunku pasakyti, ar mano pavardė nešama (prezidentui – ELTA), ar ne. (...) Vien tik įvardijus pavardes jau prasidėjo didelis (triukšmas – ELTA) viešojoje erdvėje, kur pradėjo mane kaltinti visokiais tikrai nebūtais dalykais. Gaila, kadangi aš su nevyriausybinėmis organizacijomis esu susijęs pakankamai seniai ir pats buvau nevyriausybinės organizacijos vadovas“, – ketvirtadienį Eltai teigė A. Radvilavičius.
„Neįsigilinus į kontekstą, vien tik išsakyta nuomonė, aš manau, kad gali padaryti poveikį. Galvojome, svarstėme galbūt išplatinti pranešimą spaudai, bet žinote, jis galėtų būti tada, kai jau esi (...) tas tikrasis, vienintelis (kandidatas į ministrus – ELTA), kuris dalyvaus toliau“, – sakė jis, paklaustas, ar ši kritika galėtų tapti raudonu signalu Prezidentūrai.
Ketvirtadienį sambūris „Girių spiečius“ viešai kreipėsi į prezidentą, kandidatą į premjerus Mindaugą Sinkevičių ir valdančiąją koaliciją sudariusių partijų lyderius dėl aplinkos ministro kandidatūros ir Vyriausybės tikslų miškų politikoje.
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Jo teigimu, pasikeitus valdančiajai koalicijai ir sprendžiant, kas vadovaus Aplinkos ministerijai, viešojoje erdvėje pasigirsta vis daugiau nerimą keliančių signalų ir yra svarstomos kandidatūros, tiesiogiai susijusios su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramonės interesais.
Socialiniame tinkle „Facebook“ sambūriui „Girių spiečius“ priklausanti Aplinkosaugos koalicija skelbė, kad A. Radvilavičiaus kandidatūros svarstymas yra nepriimtinas. Organizacijos teigimu, parlamentaras iki šiol yra lobistinės Miško darbų rangovų asociacijos valdymo organų narys, o iki 2024 m. lapkričio 11 d. buvo jos asociacijos vadovas.
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„Nacionalinio miškų susitarimo metu jis buvo vienas iš aktyviausių medienos intereso atstovų, pasakiusių prieš didesnę miškų apsaugą“, – rašo Aplinkosaugos koalicija.
Pats politikas akcentavo, kad visada siekė, jog miškų politikoje būtų užtikrinamas ekologinių, aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių dedamųjų balansas.
„Apie miškų temą – aš sakydavau, kad miške turi tilpti visi. Aš tai vadinau keturiomis dedamosiomis: ekologine, aplinkosaugine, socialine ir ekonomine“, – kalbėjo socialdemokratas.
„Labai gaila, kad kolegos iš nevyriausybinių organizacijų girdi tik savo tiesas. (...) Aš visą laiką pasisakydavau, kad turėtų ir privalėtų būti visų šių keturių dedamųjų balansas. Deja, šiuo metu balanso aš galbūt nematau – aš tai drąsiai pasakydavau, tai dabar turiu labai didelį spaudimą viešojoje erdvėje“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus.
Naujoji koalicinė sutartis numato, kad Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ atiteks Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos.
Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija (LVŽKŠS) išlaikys Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijų kuravimą. Kitos ministerijos priklausys socialdemokratams.
Jiems priklausys ir Aplinkos ministerija, kuriai šiuo metu laikinai vadovauja iš valdančiosios koalicijos išmestos „Nemuno aušros“ deleguotas Kastytis Žuromskas.
Portalo „Lryto“ šaltinių duomenimis, į aplinkos ministrus LSDP pirmininkas svarsto Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių socialdemokratų Alvydo Mockaus ir Audriaus Radvilavičiaus kandidatūras.
Aplinkos ministerijaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokratas
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